Саудовская нефть Arab Light давит на европейскую Brent, а она – на российскую Urals

Фото: REUTERS/Nick Oxford

Мировой рынок нефти бьет антирекорды 17-летней давности . После того как минэнерго Саудовской Аравии во вторник, 17 марта, объявило о намерении увеличить поставки нефти на рынок в объемах больше, чем планировалось ранее, цена эталонной нефти сорта Brent рухнула вниз, потащив за собой российскую Urals.

Об этом военно-политический эксперт Александр Коваленко (Злой Одессит) пишет на своей странице в Живом журнале.

В среду, 18 марта, утром Brent опустился до 28,3 доллара за баррель, а уже вечером на торгах на бирже ICE в Лондоне упал на 16,5%, достигнув 24,66 за баррель.

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Согласно задумке Эр-Рияда, экспорт "арабских сортов" нефти превысит 10 млн баррелей в сутки, в то время как сейчас он чуть более 7 млн баррелей. И эти 3 млн баррелей ежедневных поставок станут крайне привлекательными для потенциальных покупателей, ведь на них скидки составят от 6 до 8 долларов на баррель.

То есть, например, в Европе, саудовская нефть сорта Arab Light будет продаваться по цене на 10,25 ниже стоимости Brent или, исходя из сегодняшних реалий, по 14-15 долларов за баррель.

По мнению эксперта, это будет означать только одно: – штопор продолжается и очередной психологический барьер будет уже не 25 долларов, а, скорее всего, 20.

В тренде Эксперт показал, как Саудовская Аравия сбивает цену российской нефти

Коваленко напомнил, что вся российская нефть сорта Urals сейчас продается по цене на 3 доллара ниже титульной Brent. И если европейская нефть торгуется в пределах 25 долларов, то реальная стоимость Urals, вне зависимости от её официальной цены на торгах, а именно та по которой она уходит покупателям – будет 22 доллара за баррель.

"Что же, свершилось – добро пожаловать в нижний предел, который, на самом-то деле, не является ещё пределом. И это, если верить таким пропагандистам как Дмитрий Киселев – прекрасно. Ведь низкие цены на нефть России на пользу и чем они будут ниже, тем полезнее", – иронично пишет Злой Одессит.

Напомним, в то время, как нефтяная война России и ОПЕК обрушила акции российских компаний, президент России Владимир Путин считает, что падение цен на нефть позитивно отразится на экономике страны .

Затем в сети начали троллить Путина за слова о дешевой нефти, спрашивая: зачем Петросян, если есть такой клоун .

Путин прокомментировал падение цен на нефть. Источник: twitter.com/dimsmirnov175

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