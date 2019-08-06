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Эксперт предупредил об угрозе полного коллапса рынка "зеленой" энергетики https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.jpg 2019-08-06T20:42:00+03:00 Экономика Бондарев считает, что решение Окружного админсуда Киева нарушает нормы международного права

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" – новообразованная правительством компания, на которую по закону возлагается обязанность расчетов с производителями по "зеленому тарифу" – перестало выполнять свои обязанности и оплачивать "зеленый тариф".

Об этом пишет в своей колонке на "Экономической правде" управляющий партнер, партнер-основатель независимой юридической компании Arzinger Тимур Бондарев. Он добавил, что материал подготовлен в соавторстве с Оксаной Карел, советником и руководителем группы международных судебных и арбитражных споров Arzinger.

"Все это происходит вследствие того, что 27 июня 2019 Окружной административный суд Киева приостановил действие постановления НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. – Ред.), которыми были установлены тарифы для НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии", – говорится в материале.

Отмечается, что за счет этих тарифов государство рассчитывало покрывать затраты на оплату "зеленого тарифа", а в результате производители электроэнергии, в том числе иностранные инвесторы, получат "многомиллионные потери и абсолютную неуверенность в возможности получить прибыль от своих инвестиций".

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Бондарев добавил, что недавний призыв президента Владимира Зеленского к международным инвесторам вкладывать деньги в Украину "выглядит довольно странным", так как, с одной стороны, государство гарантирует стабильность инвестиций, а с другой – указанные действия "фактически сеют панику среди международных инвесторов и подрывают авторитет Украины на международной арене в целом".

По его словам, Украина является стороной ряда международных договоров, касающихся энергетической сферы, а также сферы защиты международных инвестиций, поэтому ситуация вокруг невыплат по "зеленому тарифу" может потенциально быть истолкована как нарушение норм международного права.

"Только ленивый не замечает рисков от действий органов государственной власти, которые способны привести к полному коллапсу рынка "зеленой" энергетики в Украине", – заключил Бондарев.

Новости "Сегодня" сообщали, что с 1 июля 2019 года в Украине заработала новая модель рынка электроэнергии. Реформа этого рынка предусматривает внедрение европейской модели, которая направлена на стимулирование конкуренции.

Европейский банк реконструкции и развития призвал президента Владимира Зеленского решить проблему выплат по "зеленому тарифу", возникшую после решения Окружного админсуда Киева.

А владельцы станций, работающих от энергии солнца, ветра и биотоплива уже подсчитывают убытки от данного решения. Подробнее смотрите в нашем сюжете.

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