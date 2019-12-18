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Что будет, если в 20 раз снизить лимит на землю "в одни руки": мнение эксперта

18 декабря, 16:45

Евгения Давыденко

Любые ограничения отразятся на стоимости участков, напомнил специалист

/ Фото: Pexels

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Президент Владимир Зеленский заявил: концентрацию сельскохозяйственных земель в одних рукахпосле открытия рынка земли нужно уменьшить до 10 тысяч гектаров, что в 20 раз меньше, чем обсуждали ранее. Таким образом, говорит Дмитрий Ливч, эксперт Реанимационного пакета реформ, глава государства идет на "компромисс с протестующими", хотя и после двадцатикратного уменьшения площадь в 10 тысяч гектаров в одних руках – достаточно много.

"Среди самых больших компаний, которые работают в агросекторе, наверное, не найдется даже ста компаний, у которых было бы больше десяти тысяч гектаров", – отметил он.

Однако это ограничение, по словам Ливча, будет оказывать негативное влияние на стоимость земли.

"Цена земли будет расти, но нет так быстро, как могла бы. Если бы в Украине был полностью либерализован рынок, цена могла бы вырасти до 5,5 тыс. долл за га через десять лет, начиная с показателя 1,5 тыс. долл., – объясняет он. – Если мы говорим о рынке земли, где будут ограничения относительно иностранцев и концентрации, то цена на землю будет расти намного медленнее – до 3,5–4 тыс. долл за тот же период".

Таким образом, от введенных ограничений выиграют те компании, которые на данный момент арендуют землю, поскольку смогут купить ее дешевле, резюмирует Ливч.

Напомним, в середине ноября депутаты Верховной Рады в первом чтении одобрили проект закона, который разрешает продажу земель сельхозназначения. Это голосование дало старт земельной реформе, в рамках которой планируют навести порядок в кадастрах, свести все реестры, упорядочить земельные отношения и дать возможность распоряжаться своей землей ее собственникам.

При этом накануне рассмотрения в Верховной Раде законопроекта о рынке земли президент Владимир Зеленский сделал срочное заявление о собственности украинцев на землю. Он заявил, что иностранцы не смогут покупать украинскую землю без референдума. По его словам, после запуска рынка земли право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании. Соответствующие правки планируют внести в законопроект при его подготовке ко второму чтению.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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Источник: Сегодня

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