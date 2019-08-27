Эксперт рассказал, как падение цены газа бьет по России

«Газпром» заложил в бюджет цену газ в 250 долл. за 1 тысячу кубометров, однако она упала до 120 долл.

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2019 год для российской монополии "Газпром" может стать "черным", поскольку выручка от продажи энергоносителей упала до небывалого за последние девять лет уровня.

Об этом военно-политический эксперт Александр Коваленко (Злой Одессит) пишет на своей странице в Живом журнале.

Он приводит последние данные, согласно которым, цена на российский газ на границе Германии показала очередной рекордный минимум. За 1 MmBtu (единица измерения тепловой энергии в английской системе мер, примерно 28,48 кубометров газа. – Ред.), немцы платили 2,15 долл.

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Эксперт напомнил, что, в 2015-м один MmBtu в среднем стоил 6,01 долл., 2014-м – 10,04 долл., в 2013-м чуть выше – 10,93 долл., в 2012-м – 11,57 долл., а в 2011-м – аж 12,11 долл.

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"С другой стороны, этому пике́ есть куда стремиться, ведь в марте 2016-го все тот же 1 MmBtu оценивали в 1,7 долл., правда, недолго, всего месяц продержалась такая цена на фоне обвала нефтяного рынка. Теперь же обвал подогревает и все ярче разгорающаяся торговая война США и КНР", – пишет Злой Одессит.

"И все же, даже сохранение динамики на таком уровне в значительной мере повлияет на амбиции Кремля, ведь в бюджет "Газпромом" была заложена цена на газ в 250 долл. за 1 тысячу кубометров не соответствует реалиям европейского рынка, где за 1 тыс. кубов дают в среднем 120 долл. и даже меньше", – сообщает блогер.

Ранее новости "Сегодня" сообщали со ссылкой на Злого Одессита, что Россия потеряла 10 млрд долларов на торговой войне США и Китая.

Также сообщалось, что санкции Запада бьют по России: она не может бурить на крупнейшем в мире газоконденсатном месторождении.

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