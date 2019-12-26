На Украину в 2020 году повлияют риски мировой экономики – эксперт

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Наряду сторговой войной между США и Китаем, в 2020 году Украина также окажется под воздействием и других глобальных рисков. Прежде всего риска мирового финансового кризиса и ценового, связанного с изменением конъюнктуры цен на основные товары отечественного экспорта – сельскохозяйственную продукцию, металлургическую, химическую, отметил Игорь Бураковский, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций.

По его словам, предстоящий выход Британии из ЕС, скорее всего, не повлияет существенно на наше экономику.

"Brexit абсолютно не значит, что Британия ограждается стеной протекционизма от стран ЕС и я очень надеюсь, у нас сохранится свободная торговля", – сказал он.

В то же время в следующем году Украину ждут специфические риски. В частности, возможная эскалация конфликта с РФ, считает эксперт.

"Российская агрессия имеет и экономическое влияние, – говорит он. – Так или иначе, мы тратим деньги, чтобы противостоять ей. Это обстоятельство будет определять в том числе и социальное развитие страны".

Также, продолжил экономист, поощрение развитыми странами найма иммигрантов создает для Украины риск оттока квалифицированных и трудоспособных граждан за границу.

"Развитые страны, как Германия, проводят активную политику приглашения к себе на работу. И украинцы имеют достаточно высокие шансы, чтобы работать там… Это может дать дополнительный толчок украинской трудовой эмиграции. Это огромная проблема. Правительство должно думать не только над тем, чтобы люди оставались в Украине, но и проводить политику, чтобы привлекать иммигрантов в экономику страны", – убежден эксперт.

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