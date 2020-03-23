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Эксперт рассказал, почему не стоит опасаться банкротств негосударственных пенсионных фондов

23 марта, 12:45

Анастасия Ищенко, Виктория Подолянец

Только два фактора могут повлиять на стабильность работы негосударственных пенсионных фондов

Несмотря на ряд скандалов, которые сотрясали банковский сектор в последние шесть лет, в Украине нет примеров банкротств негосударственных пенсионных фондов. Пока существует банковская система, а государство платит по своим долгам, негосударственные пенсионные фонды будут наращивать доходы своих вкладчиков. Об этом в интервью "Сегодня" рассказал финансовый консультант Любомир Остапив.

"Нужно понимать, что гарантии государства за ними нет. Если мы, например, покупаем облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) — это долг государства, и он гарантирован. За негосударственным пенсионным фондом такой гарантии нет. С другой стороны, мы помним, что в 2014-2015 гг. обанкротилось несколько десятков банков. Но мы не знаем ни одного негосударственного пенсионного фонда, который бы обанкротился", – говорит Остапив.

Он отмечает, что особенность негосударственных пенсионных фондов заключается в том, что это не одна компания, это несколько компаний. Есть компания по управлению активами, есть администратор, хранитель. И они независимы, есть контроль друг за другом.

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"К тому же, есть прописанные нормы о том, куда НПФ могут вкладывать деньги. Они не могут покупать однокомнатные квартиры у метро. У них есть требования к финансовым инструментам, куда они могут вкладывать. Сейчас это, в основном, депозиты и облигации внутреннего государственного займа. Поэтому, упрощенно, если государство будет платить по своим облигациям и у нас будет существовать банковская система, эти активы в негосударственном пенсионном фонде будут приносить доход", – рассказывает эксперт.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что назначенная на 1 мая индексация пенсий в Украине предусматривает повышение выплат на 11% для 7 миллионов человек. Также правительство введет надбавки для самых пожилых пенсионеров.

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Также мы рассказывали о том, что 1 апреля 2020 года правительство будет готово выплатить дополнительную 1 тысячу гривен тем украинцам, которые получают пенсию менее 5 тысяч гривен. К началу 2020 года в Украине насчитывалось 10 миллионов человек, чьи пенсии составляют менее пяти тысяч гривен.

О плюсах и минусах частных пенсионных фондов и страховки рассказывали новости "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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Источник: Сегодня

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