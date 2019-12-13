Возможен ли транзит газа без контракта: эксперт оценил ситуацию

Если Киев будет использовать подаваемый РФ газ для себя, это будет считаться кражей, отметил экономист

Фото: "Укртрансгаз"/Facebook

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Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев назвал нереальным транзит российского газа через Украину без нового контракта с "Газпромом". Однако, как объяснил в комментарии сайту "Сегодня" экономист Виктор Скаршевский, это не совсем так. Специалист напомнил, что Украина взяла на себя официальное обязательство транспортировать голубое топливо в Европу.

"Транзит он может быть без договора, – объясняет он. – Украина – подписант Европейской энергетической хартии, где черным по белому записано, что при отсутствии договора страна-транзитер обязана транзитировать газ через свою территорию. Такие случаи были в других странах. А потом задним числом будет все оформлено".

В то же время, если страна будет использовать подаваемый РФ газ для своего потребления, это будет считаться кражей, добавил экономист.

Он допустил, что переговоры о контракте могут затянуться до марта, но договор все-таки будет заключен, поскольку Москва не готова отказаться от транзита через Украину. Об этом ранее говорил и президент РФ Владимир Путин.

"Думаю, это будет не газовая война, а войнушка, чисто политическая. Но в конце концов договор будет подписан на год или три, в меньшем объеме, – говорит экономист. – На три – пять лет Россия заинтересована в украинской газотранспортной системе, поскольку будет больше зарабатывать. На фоне того, что в самой Европе снижается газодобыча, а потребление будет расти, поскольку там борются с изменением климата и снижают выбросы парниковых газов. Также идет борьба между РФ и США относительно европейского рынка сжиженного газа".

Но Украине стоит наконец то начать действовать в направлении замещения импортного топлива – своим, добавил он.

Как сообщалось, в рамках "нормандского саммита" 9 декабря Россия и Украина обсудили газовую тематику. Однако, по словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, эти переговоры не обнулили взаимные судебные претензии России и Украины по газовым вопросам.

Видео: Громадське телебачення

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