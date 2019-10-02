Эксперт: Снижение price caps привело бы к коллапсу энергорынка

По мнению Кушнирука, снижение price caps приведет к тому, что производство электроэнергии из угля станет нерентабельным

/ Фото: Pixabay

Если снизить ценовые ограничения на рынке электроэнергии (price caps), ТЭС могут уйти с внутрисуточного рынка, что спровоцирует дефицит в энергосистеме. Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук.

Эксперт отметил, что в Украине на сегодня есть проблема с углем. Собственного угля не хватает, четверть необходимого объема импортируется из США, Колумбии, ЮАР. И цена импорта оказывается дороже, чем по формуле "Роттердам+". Снижение price caps приведет к тому, что производство электроэнергии из угля станет нерентабельным и ТЭС могут уйти с внутрисуточного рынка.

"Если у теплоэлектростанций будут снижены нынешние ограничения по цене, то они начнут действовать или в убыток, или могут сказать: сорри, мы идем с рынка. То есть мы готовы продавать электроэнергию на сутки вперед или по прямым контрактам, но мы просто идем с внутрисуточного рынка, потому что вы установили нам ограничения, которые делают невыгодным производство этой электроэнергии", – пояснил Кушнирук.

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Он считает, что такая ситуация может спровоцировать серьезные проблемы на энергорынке, а также вызвать дефицит электроэнергии и дестабилизацию энергосистемы Украины.

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"Это может просто привести к существенным проблемам для самого энергорынка, так как могут возникать существенные дисбалансы, которые могут приводить к дестабилизации рынка, когда будут просто отключаться целые территории", – сказал Кушнирук.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) не поддержала снижение лимитов максимальных цен на рынке электроэнергии "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке (price caps).

Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук ранее заявил, что намерения снизить предельные цены (price caps) на рынке электроэнергии существенно усложнят возможность закупки угля и могут спровоцировать кризис в энергетике.

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