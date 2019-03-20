Эксперт нашел плюсы в ситуации с госдолгом Украины

Специалист сравнил нашу страну с США и Японией

Фото из архива "Сегодня".

Эксперт нашел плюсы в ситуации с госдолгом Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/18a/1a7/5c518a1a70d38.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/18a/1a7/5c518a1a70d38.jpg 2019-03-20T09:29:00+02:00 Экономика Специалист сравнил нашу страну с США и Японией

Ситуация с государственным долгом Украины далеко не безнадежная и имеет позитивную динамику. Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

"Очень важен и такой показатель, как изменение соотношения долга к ВВП. То есть что растет быстрее: госдолг или экономика? У Украины еще несколько лет назад долг составлял порядка 85% ВВП, а сегодня – 62%. И есть это очень хорошая динамика. То есть сам по себе долг растет. Но экономика растет быстрее и в иностранной, и в национальной валюте. Так что этот показатель у нас очень оптимистичный", – пояснил Козак.

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Эксперт также отметил, что высокий уровень госдолга в принципе не является показателем силы экономики.

"На сегодня государственный долг Украины – как внешний, так и внутренний – составляет порядка 75-77 млрд долларов. Это большая цифра. Но, например, госдолг США – 16 триллионов долларов, так что наш, по сравнению с ним, копейки. Если смотреть по такому показателю, как соотношение государственного долга и ВВП, т.е. размера экономики страны, то он составляет примерно 62%. В США соотношение – приблизительно 100%, а долг Японии – вдвое больше, чем размер ее экономики", – отмечает Козак.

Напомним, в январе 2019 года Минфин утвердил программу управления государственным долгом на 2019 год. Общие выплаты по госдолгу предусмотрены законом о бюджете на уровне 417,45 млрд гривен, из которых: 239,24 млрд гривен (57,3%) – выплаты по государственному внутреннему долгу; 178,21 млрд гривен (42,7%) – выплаты по государственному внешнему долгу.

Подробнее о ситуации с долгами страны читайте на сайте "Сегодня" в материале "Почему кредитов нет, а государственный долг Украины растет".

В правительстве и Национальном банке Украины (НБУ) считают, что справиться с выплатами по госдолгу стране помогут новые – более дешевые – кредиты. В частности, ожидается поступление еще двух траншей от Международного валютного фонда (МВФ)

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