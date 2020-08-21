Экспертиза СБУ не выявила убытков от формулы "Роттердам+", – Бутусов

Это был ключевой вопрос - без определения экспертами факта нанесения ущерба и размеров ущерба дело развалится в суде

Комплексная комиссионная экспертиза Службы безопасности Украины по делу "Роттердам+" установила, что действие формулы не нанесло никакого ущерба государству.

Реклама

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов.

"18 августа Служба безопасности Украины передала в Национальное антикоррупционное бюро результаты комплексной комиссионной экспертизы по делу "Роттердам+". Согласно заключению, никакого ущерба государство не понесло, а колебания цен при поставках угля вызваны исключительно разницей в тарифах", – сообщил журналист со ссылкой на собственные источники.

Бутусов подчеркнул, что ущерб государству – это ключевой вопрос, поскольку без определения экспертами факта нанесения ущерба и размеров ущерба дело развалится в суде.

"Теперь даже вопрос – а дойдет ли дело до суда, ведь если в хозяйственном деле, которое строится только на документах и договорах коммерческих структур, нет ущерба, то нет и состава преступления", – отметил главный редактор "Цензор.Нет".

Реклама

Он считает, что даже если дело передадут в суд, оно не будет иметь никаких перспектив.

"Адвокатам в этом деле просто нечего будет делать – СБУ выполнила всю работу и определила результаты расследования, с такой экспертизой дело развалится в судах", – подытожил Бутусов.

Также информацию, что финальная экспертиза по делу "Роттердам+" не подтвердила нанесение убытков, со ссылкой на источники сообщило издание "Украинская правда".

Ранее сообщалось, что подтвердить убытки от формулы "Роттердам+" по обращению НАБУ отказались и другие государственные научно-исследовательские институты.

В то же время, по информации стороны защиты, сразу четыре украинских государственных и международных и института подтвердили обоснованность применения формулы и отсутствие каких-либо убытков от ее действия.

Реклама

Напомним, 8 августа 2020 года истек срок досудебного расследования по делу "Роттердам+" и правоохранители не смогли передать дело в суд.

Прокуратура объяснила решение приостановить расследование необходимостью получить ответы на запросы о международной правовой помощи. При этом в постановлении прокурора речь идет о запросах, датированные в том числе 2018 и 2019 годами.

По информации адвокатов стороны защиты, истинной причиной приостановки стало отсутствие экспертизы, которая подтвердила бы предположения НАБУ об убытках от действия формулы.

Ранее бывший заместитель генпрокурора (2015-2016 гг.) Давид Саквалеридзе заявил, что в деле "Роттердам+" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

В расследовании дела "Роттердам+" принимали участие 15 детективов НАБУ и 7 прокуроров САП. По оценкам экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, общие расходы госбюджета на их работу составили 96 млн грн.

Реклама

Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама