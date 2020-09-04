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Экспертиза СБУ сняла все вопросы о законности формулы "Роттердам+", – адвокат

4 сентября, 13:08

Инна Бабур Инна Бабур

Комплексная экспертиза СБУ по делу "Роттердам+" окончательно опровергла сомнения НАБУ

Комплексная экспертиза института судебных экспертиз Службы безопасности Украины по делу "Роттердам+" окончательно опровергла сомнения Национального антикоррупционного бюро относительно законности и экономической обоснованности формулы. Об этом в эфире телеканала ZIK сообщил адвокат стороны защиты Артем Трекке, пишет "Главком".

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"Придя к выводу об отсутствии убытков от применения формулы "Роттердам+", эксперты СБУ окончательно опровергли позицию Национального антикоррупционного бюро и САП и развеяли сомнения в законности и обоснованности формулы", - отметил Трекке.

По словам адвоката Натальи Дригваль, финальная экспертиза СБУ по этому делу охватила беспрецедентно большой объем материала и была значительно глубже, чем все предыдущие исследования.

"Вопросы были сформированы не так узко, как при первом исследовании. Соответственно, учитывая то, что сама формула является экономически обоснованной, понятно, что эксперты пришли к однозначному выводу об отсутствии убытков", – отметила Дригваль в эфире телеканала ZIK.

Адвокат напомнила, что отсутствие убытков по делам экономического характера означает отсутствие состава преступления.

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Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков.

Срок предварительного расследования по делу "Роттердам+" закончился 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.

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СБУ расследование экспертиза НАБУ САП Роттердам+
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