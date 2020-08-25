Экспертизы в деле "Роттердам+" опровергли многолетнюю ложь, – политолог

Эксперт считает, что кампания против "Роттердам+" строилась на сложности решения НКРЭКУ и колоссальном медийном и финансовом ресурсе

Ни одна из множества украинских и международных экспертиз по делу "Роттердам+" не подтвердила созданный медиамиф об убытках от действия этой формулы. Об этом в колонке "Горячая картошка по-Роттердамски" на сайте "Цензор.Нет" пишет политолог Кирилл Сазонов, сообщает "Главком".

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"Но в тот же день оказалось, что экспертизы то нет. За 3,5 года все отказывали НАБУ в подтверждении выдуманных Герусом на канале "1+1" Коломойского убытках. Как НАБУ не писали запросы, как не меняли формулировки, никто в Украине и зарубежом не взял грех на душу", - отметил политолог.

По его словам, политтехнологическая кампания против "Роттердам+" строилась на двух факторах – сложность самого решения НКРЭКУ и колоссальный медийный и финансовый ресурс.

Сейчас, когда финальная экспертиза по этому делу в исполнении Службы безопасности Украины подтвердила отсутствие каких-либо убытков от "Роттердам+", руководство антикоррупционных органов начало поспешно перекладывать ответственность за провал дела на другие органы государственной власти.

"Ведь пришло время ответить на вопрос: кто виноват в том, что самый громкий "коррупционный мем", в который вложили сотни миллионов гривен лоббисты крупных потребителей электроэнергии, оказался оправданным и законным решением?" – поясняет политолог.

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Напомним, 8 августа истек срок досудебного расследования по делу "Роттердам+". НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

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НАБУ и лично глава бюро Артем Сытник признали, что следствию не удалось экспертно подтвердить наличие убытков. 20 августа сразу несколько независимых друг от друга источников сообщили, что финальная экспертиза по делу "Роттердам+", выполненная Службой безопасности Украины, не подтвердила наличие убытков от действия формулы.

Ранее ряд других государственных экспертиз, проводимых в том числе по обращению НАБУ, также установили отсутствие каких-либо убытков от действия формулы. Обоснованность формулы подтвердили украинские государственные и международные экспертные институты, которые проводили экспертизы по заказу стороны защиты.

Расследование по делу "Роттердам+" началось в марте 2017 года. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров. Общие расходы государственного бюджета на проведение расследования составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЕКП Дмитрия Вовка.

Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.

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