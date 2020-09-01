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Эксперты готовы разработать оптимальный законопроект по экоконтролю

1 сентября, 16:17

Инна Бабур Инна Бабур

Законопроект об экологическом контроле несет коррупционные риски, - эксперты

Законопроект об экологическом контроле (№3091) несет коррупционные риски, его необходимо отозвать и подготовить совместно с экспертами новый, сбалансированный проект.

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Об этом заявил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, пишет "Politeka".

"Мы все, добросовестный бизнес, за то, чтобы государство осуществляло экологический контроль, но мы за то, чтобы это действовало в упорядоченном виде, чтобы не создавать возможности или минимизировать по крайней мере возможности для злоупотреблений. А этот законопроект, который зарегистрирован, уже настолько приобрел плохую известность, что, наверное, с точки зрения разработчиков, было бы правильно его отозвать и сделать шаг назад", - сказал Каленков.

По его словам, экспертное сообщество готово разработать новый законопроект, который будет гарантировать государству возможности осуществлять экологический контроль, но при этом не создавать коррупционные возможности для недобросовестных чиновников.

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Ранее народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что экологические законопроекты, инициированные профильным парламентским комитетом, наделяют экоинспекцию неограниченными полномочиями, которые могут быть использованы для давления на бизнес.

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В свою очередь гендиректор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт считает, что принятие законодательных инициатив экологического комитета Рады может привести к срыву технологических процессов на металлургических предприятиях и увеличению выбросов заводами.

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экология контроль законопроект Укрметаллургпром
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