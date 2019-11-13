Эксперты ИК "Фридом Финанс Украина" рассказали, как стать инвестором в Украине

Кто такие инвесторы, как удачно стартовать и во что вкладывать деньги в Украине

В США инвесторами являются десятки миллионов человек. По данным исследования Gallop в 2016 году, 52% из опрошенных американцев держали деньги в ценных бумагах. В Японии количество частных инвесторов составило 39% от всего населения страны. То есть почти каждый второй японец знает, как получить доход от своих сбережений и вкладывает деньги в инвестиции.

Какая ситуация в Украине? В 2009 году акции производственных фабрик "Рошен" появились на бирже, а в середине 2013 года сняты с торгов. Объяснение: за последние 60 дней не было заключено ни одной сделки. Может ли это говорить о том, что украинцам не хватает знаний в инвестировании? Почему американская модель "вкладывают даже домохозяйки" не применима для Украины? Возможно, потому что у населения сложилось неправильное представление о том, кто такой инвестор. О тонкостях инвестирования с нуля в украинских реалиях рассказали сотрудники инвестиционной компании "Freedom Finance Украина".

Как стать начинающим инвестором в Украине

Быть частным инвестором в государстве с нестабильной экономикой, политическими распрями и постоянными изменениями в законодательстве довольно сложно, а иногда и рискованно. Но постоянная зависимость от зарплаты без дополнительных источников дохода — не менее рискованное дело. Закрытие фирмы, увольнение, задержка выплат — все это частые реалии нашей страны.

Как обычный украинец вдруг может стать инвестором? Ведь у него нет ни финансового образования, ни большого количества денег. Инвестор — человек, вкладывающий сбережения с целью получения дохода. Сначала он использует небольшую сумму, а затем за счет повторного вложения прибыли наращивает капитал. Существуют такие инвестиции, с которыми можно работать даже при минимальных сбережениях. Например, банковские депозиты или государственные облигации. Стоимость одной облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в компании "Фридом Финанс Украина" составляет 1150 грн.

Стартовый капитал для начальных инвестиций можно собрать, выделяя небольшие суммы из бюджета в течение нескольких месяцев. Правильный подход — когда эти деньги не просто используется один раз, а реинвестируются: доход не тратится, а все время вкладывается. Благодаря этому наращивание капитала происходит в разы быстрее. Может возникнуть вопрос: а когда же появится первый доход, который не нужно будет вкладывать? Начинающим инвесторам стоит знать: инвестиции — это не о быстром обогащении. Процесс длится 2, 10, 20 лет. Два года — это минимум, если человек настроен на серьезную и долгосрочную прибыль.

Чтобы стать инвестором, необязательно иметь высшее экономическое или финансовое образование и миллион гривен. Достаточно, чтобы было желание и несколько тысяч стартового капитала. А если инвестирование касается фондового рынка, то понадобится еще заключить договор с брокерской компанией, которая станет надежным проводником в операциях с ценными бумагами.

Виды инвестиций с примерами

По времени и рискам есть три типа инвестиций:

краткосрочные — срок инвестирования до полугода; обычно это сверхрисковые вклады;

среднесрочные — 1-3 года, есть регулярный доход; обычно это умеренные вклады;

долгосрочные — от 5 лет; это консервативные вклады с самыми низкими рисками.

К консервативным относятся депозиты и облигации. Но если в первом случае банк возвращает только до 200 тыс. грн, то в случае с ОВГЗ государство гарантирует 100% выплату средств без ограничений по сумме.

Умеренные инвестиции уже не столь консервативные, но еще не сверхрисковые. Это может быть покупка акций для получения дивидендов от деятельности компании, а также заработок на росте стоимости ценных бумаг предприятия.

Вложения с высокими рисками — использование финансовых инструментов, которые приносят огромные проценты. Иногда даже 200-600% годовых. Это инвестирование в стартапы и IPO.

Примеры частных инвестиций:

Вложение денег в квартиру на начальном этапе строительства дома. Затем продажа апартаментов на 30-50% дороже изначальной цены

Покупка коммерческой недвижимости и сдача в долгосрочную аренду для получения регулярного пассивного дохода

Приобретение акций компании для получения дивидендов. Обратная продажа ценных бумаг фирмы, когда цена на них вырастет

Покупка облигаций и получение регулярного фиксированного дохода в виде начисляемых процентов

Это лишь некоторые примеры вкладов. Для снижения рисков и получения прибыли выше средней, лучше комбинировать несколько вариантов.

Диверсификация портфеля: что это и зачем нужно

"Не кладите яйца в одну корзину" — данная поговорка применима и к миру инвестиций. Не нужно останавливаться на одном проекте. Например, нельзя вкладывать все деньги в сверхрисковые активы ради высокой прибыли, так как это очень опасно. Но и выбирать лишь консервативные тоже неправильно — доход очень маленький. Разумнее проводить диверсификацию портфеля. Например, половину капитала или чуть больше вкладывать в консервативные инструменты. Еще треть — в умеренные. А в сверхрисковые — до 5-10% капитала. Если в последнем случае вложение окажется неудачным, консервативные инвестиции компенсируют потери.

При маленьком стартовом капитале провести диверсификацию не удастся. Но к этому нужно стремиться. Следует иметь хотя бы по паре проектов в каждом виде инвестирования: консервативном, умеренном и сверхрисковом. Иногда последний даже необязателен.

Самые прибыльные направления для инвестиций в Украине

За пять лет Украина улучшила позиции в рейтинге оценки бизнес-климата Doing Business, поднявшись с 112-го на 71-е место. В истории очень мало примеров столь быстрого прогресса, и наша страна стала второй в мире по темпам роста (если брать упомянутый рейтинг). Это свидетельствует о том, что Украина с каждым годом дает все больше возможностей для вкладывания денег и получения прибыли.

Есть три наиболее приоритетных направления:

IT-стартапы. В последние несколько лет в Украине активно развивается IT-направление. Наше государство уже лидирует среди стран СНГ по количеству инженеров. Появляются новые перспективные IT-стартапы, которые могут принести венчурным инвесторам немалую прибыль

Аграрный сектор. По данным Госстата, в первой половине 2018 в аграрный сектор нашей страны вложили 45,3 млрд грн, что на 7,7% больше, чем годом ранее. За четыре года инвестиции в сельхозиндустрию увеличились на 81%. Согласно информации Министерства экономического развития и торговли, аграрный сектор Украины занимает около 10% мирового рынка. Это делает его крупным игроком с потенциалом для увеличения своего присутствия. На фоне такого роста все больше инвесторов заинтересованы во вложениях в национальный аграрный сектор

Облигации внутреннего госзайма. Популярная альтернатива депозитам благодаря защищенности вкладов государством и более высокой доходности. По данным пресс-службы Минфина, 29 октября 2019 года инвесторы приобрели облигаций на 1,57 млрд грн. На сегодняшний день это один из наиболее надежных вариантов для вложения капитала, поскольку государство гарантирует 100% возврат средств и выплату процентов по долговым бумагам. Еще одно преимущество — льготное налогообложение. Прибыль от облигаций не облагается подоходным налогом, уплачивается лишь военный сбор 1,5%. Для покупки ОВГЗ нужно обратиться к лицензированному торговцу ценными бумагами: банку или инвестиционной компании. Через "Фридом Финанс Украина" — украинской части холдинга Freedom Finance Corp, который листингуется на американской бирже Nasdaq, — можно купить от одной гособлигации и без дополнительных комиссий. И получать прибыль от такого вложения каждый месяц.

Стать инвестором — значит стать финансово независимым. Даже с маленькой суммой можно попробовать свои силы, вкладывая в различные инструменты. А затем постепенно приумножать инвестиции и прибыль. Необязательно заниматься этим самостоятельно. Новички могут заключить договор с инвестиционной компанией, которая станет надежным посредником в финансовых операциях.

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