Эксперты объяснили механику приватизации "Центрэнерго"

"Центрэнерго" надо продать в кратчайшие сроки, чтобы прекратить схемы на госпредприятии

Для эффективной продажи должна быть создана интегрированная компания вместе с ресурсными активами-государственными шахтами. Об этом пишет профессиональное издание ExPro, сообщает "Politeka".

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Издание сообщает, что для успеха новой попытки приватизации компании "Центрэнерго" была озвучена идея продать ее вместе с группой государственных шахт. В частности, по мнению председателя энергетического парламентского комитета Андрея Геруса, предприятие нужно продавать вместе с сырьевой базой – шахтами, которые имеют запасы угля.

"Я считаю, что приватизировать нужно, но вместе с определенной сырьевой базой. Взять перспективные государственные шахты, в которых есть запас угля и которые могут работать, и объединить их с "Центрэнерго", и продать", – отметил Андрей Герус.

Его мнение разделяет также и гендиректор "Центрэнерго" Александр Корчинский.

"Мы предлагаем передать часть шахт "Центрэнерго" и выстроить вертикально интегрированную структуру... Если в работе оставить 15 или 20 из 33 шахт, заставить их экономически эффективно работать, такая структура будет вполне привлекательна (для инвестора – ред.). Если кто придет без своего сырья, то ему особенно это будет интересно", – считает Корчинский.

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Он также сообщил, что на сегодня Фонд госимущества отрабатывает юридические детали для образования вертикально интегрированной компании.

Председатель ДДМ Дмитрий Сениченко ранее заявлял о намерении приватизировать "Центрэнерго" во втором квартале 2021 года.

Напомним, что с июля 2019 г. "Центрэнерго" неоднократно обвинялось в СМИ и экспертных кругах в схемах по закупке угля, природного газа у трейдеров, связанных с олигархом Игорем Коломойским, и продаже электроэнергии предприятиям и трейдерам Игоря Коломойского.

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