Новый закон о труде: эксперты объяснили плюсы и минусы

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Реклама

Вокруг нового правительственного законопроекта "О труде" (который должен заменить Кодекс законов о труде (КЗоТ), действующий с 1971 года) до сих пор не утихают споры. Многие эксперты высказывают опасения по поводу того, что документ, по их мнению, защищает работодателей и не учитывает интересы работников. Об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Так, в законопроекте расширили перечень причин, по которым могут уволить работника; помимо этого, работника могут уволить немедленно без его согласия (правда, придется выплатить двойную зарплату).

По словам украинского эксперта по вопросам социальной политики, бывшего вице-премьера Павла Розенко, законопроект может даже спровоцировать новую волну трудовой миграции.

"Новый закон о труде существенно ухудшает условия для работы украинцев в самой Украине. Из-за ограничения определенных социальных прав, из-за несбалансированности интересов работодателей и наемных сотрудников. И после принятия такого закона о труде мы можем прийти к тому, что миграционные процессы и переведение людей в неформальный сектор экономики Украины приобретут новые, угрожающие формы", — подытожил Розенко.

Некоторые эксперты считают, что документ не увеличит количество неофициальных сотрудников, но и не поможет в борьбе с этим явлением. Аналитики рекрутинговой компании hh.ua|grc в комментарии сайту "Сегодня" отмечают, что в законопроекте есть много положительных моментов, например узаконивание современных форм занятости, так как расширяется количество видов трудовых договоров.

"В теории такое расширение должно способствовать распространению официального трудоустройства. Однако главной причиной неофициальной занятости и тенизации зарплат все же видится налоговое бремя, которое ложится на работодателя. А важной составляющей борьбы с таким явлением является создание правового поля неотвратимости наказания для любого нарушителя закона. Когда за преступлением всегда следует наказание", — отмечают аналитики портала.

Анна Степанова, юрист Baker McKenzie считает, что законопроект поможет детенизации рынка труда, т. к. он ориентирован на упрощение жизни работодателей (облегчение процедуры увольнения, уменьшение количества категорий защищенных работников, учет трудовой деятельности в электронной форме, уменьшение штрафов и т. д.).

"Законопроект должен способствовать выведению рынка труда из тени. Вместе с тем принятие законопроекта является только одним из элементов борьбы с теневой занятостью. Не секрет, что один из наиболее эффективных способов борьбы с теневой занятостью — уменьшение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда. Уменьшение налогов — хороший стимул заключать трудовые договоры и платить полную сумму заработной платы официально", — объясняет Степанова.

Кандидат экономических наук Александр Хмелевский отмечает, что, по мнению властей, трудовые отношения между работодателем и работником станут более гибким и равноправными, что приведет к снижению теневой занятости, хотя, по мнению эксперта, заставить работодателей официально оформлять людей сможет только конкуренция за работников и рост экономики.

"В условиях тотальной безработицы условия на рынке труда диктует работодатель. Поэтому работники вынуждены либо соглашаться на его условия, либо оставаться без работы. Для работодателя более выгодно не оформлять трудовые отношения, поскольку он вынужден будет платить отчисления в Фонд социального страхования. Кроме того, трудовой договор позволяет работнику отстаивать свои права, в то время как отсутствие трудового договора дает возможность работодателю не платить за работу или платить, сколько он считает нужным, требовать от работника сверхурочной работы, нарушать технику безопасности, увольнять работника в любое время и тому подобное. Поэтому принятие нового Трудового кодекса не окажет значительного влияния на теневой рынок труда", — поясняет Хмелевский.

А вот Сергей Штурхецкий, председатель Независимого медиапрофсоюза Украины уверен, что если этот законопроект станет законом, он отбросит нас во времена абсолютного бесправия наемного работника. К тому же, по его мнению, это спровоцирует уменьшение затрат собственников бизнеса на оплату труда, так как они смогут без проблем увольнять неугодных людей.

"С момента принятия закона у многих собственников возникнет искушение сделать то, на что они долго не решались: уволить или сократить неугодных по упрощенной процедуре, не опасаясь судов и штрафов. Теневая занятость при этом, возможно, и уменьшится, теперь будет меньше заморочек с принятием на работу/увольнением", — говорит Штурхецкий.

По его мнению, вряд ли изменения будут существенными, так как в конечном счете теневая занятость – следствие высоких налогов и низкой культуры их платежей.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как украинцы относятся к зарплатам в конвертах.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Зарплаты в конвертах: станет ли их меньше из-за нового закона "О труде".

Напомним, ранее сообщалось, что нехватка рабочих рук в Украине уже всерьез обеспокоила топ-менеджеров компаний. Именно эту проблему они называют главной опасностью для развития бизнеса.

Также мы рассказывали, какие профессии через пять лет будут приносить большие деньги:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама