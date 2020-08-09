Эксперты объяснили украинцам, где искать поставщика газа подешевле

С 1 августа в Украине существенно изменились правила на рынке поставок газа для населения и формирования цен. Эти новшества называют открытием рынка газа для населения. Где искать альтернативного поставщика газа, говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

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Открытие рынка газа предполагает, что поставщики будут конкурировать друг с другом и в борьбе за клиента станут снижать цены на свой товар. Попробовать сэкономить, сменив компанию-трейдера, могут как жители частных домов, так и жители многоэтажек. Однако эксперты обращают внимание, что не всегда это целесообразно.

"Если человек использует газ только для приготовления пищи, от смены поставщика он сможет выиграть в лучшем случае 5 грн в месяц. А вот если речь идет о домохозяйстве, которое использует газ для отопления, то вполне вероятно, что при открытом рынке удастся сэкономить. И можно уже начинать искать разных поставщиков и смотреть, какие тарифные планы они предлагают", – говорит эксперт в энергетической сфере, директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Но вот найти альтернативных поставщиков украинцам будет не так уж просто. Дело в том, что по крайней мере на сегодняшний день не существует каких-то специальных площадок, где бы можно было найти список поставщиков, которые поставляют газ в конкретный регион. Тем, кто намерен поискать варианты подешевле, эксперты рекомендуют "спросить у Гугла".

Хотя даже этот способ может оказаться бесполезным, поскольку во многих регионах альтернативных поставщиков попросту нет. По крайней мере на сегодняшний день.

"Специальных сайтов нет. Можно попытаться найти информацию в Гугле. Например, вводим в поиск "поставщики газа, город Бровары". И выпадает список аж из одного поставщика. Потому что больше там нет. Вот вам и рынок. Открытие рынка заключается в том, что у компаний появилась возможность работать в этом секторе. Но это требует достаточно много финансовых усилий и ресурсов. Ведь поставщик – это тот, кому жалуются, кому предъявляют претензии, кого просят о каком-то перерасчете. То есть новой компании надо выстроить систему коммуникации с потребителем, создать сервисные центры, центры обслуживания клиентов, набрать людей, настроить работу. Это не так просто. Поэтому сегодня огромным конкурентным преимуществом обладают ныне действующие поставщики. Потому что у них уже есть люди, уже есть центры обслуживания клиентов. И для того, чтобы новой компании побороться за их клиентов, ей нужно как минимум прогнуться по цене", – говорит руководитель Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Украины Андрей Никончук.

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Ранее сайт "Сегодня" писал, что эксперт увидел опасность в новых тарифах на газ.

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