Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,97
30,21
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Мясо и овощи дорожают: чего ожидать от цен на продукты

Сегодня, 19:45

При отсутствия серьезных скачков курса, цены на продукты питания не покажут существенного роста до конца 2019 года

Фото: Pixabay
Мясо и овощи дорожают: чего ожидать от цен на продукты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4e3/213/5ca4e32135721.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4e3/213/5ca4e32135721.jpg Экономика При отсутствия серьезных скачков курса, цены на продукты питания не покажут существенного роста до конца 2019 года

В Украине повысились цены на все виды мяса. Стоимость свинины увеличилась почти на 4%, а курятины – на 20%. Так, говядина стоит – от 115 до 161 грн, ребрышки – по 65 грн за кг.

По словам Алексея Дорошенко, директора украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей, ценники на мясо ближайшие недели не изменятся

"Цены на мясо стабильные, будут такими к Пасхе. Сейчас пост и нет возможности повышать цену. После окончания поста мясо подорожает на полпроцента", – сказал он.

Овощи будут колебаться в цене на 10 – 15%, прогнозирует эксперт. Это колебание объясняется неопределенностью их прошлогодних запасов в частных хранилищах. Стабилизируются цены на овощи в июне.

Существенного роста цен на продукты питания не ожидается, если курса доллара сохранится в текущем коридоре, считает экономист Борис Кушнирук.

"В этом году не стоит ожидать каких-то прыжков цен. За исключение одного фактора – ситуация с курсом… Например, без кредита МВФ, если курс прыгнет, то это вызовет и рост цен практически на все. Импортная составляющая же везде – покупаете нефтепродукты – а там доллар, покупаете минудобрение – а там цена на газ и т.д. Даже в цене на овощи (выращенных в домохозяйствах – авт.) есть импортная составляющая – их транспортировка на рынок. Все производители гарантировано попробуют переложить это на конечного потребителя", – сказал Борис Кушнирук.

Как известно, самая большая статья расходов среднего украинского домохозяйства — питание. Этот тренд неизменный как минимум с 2010 года. В 2018 году на еду ушло 40% доходов, или 1900 грн/месяц на человека.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег цены, мясо, овощи, продукты питания, рост цен

Вы сейчас просматриваете новость " Мясо и овощи дорожают: чего ожидать от цен на продукты". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как выбрать говядину: советы "бога мяса" из "МастерШеф. Профессионалы"

Сегодня, 12:16

Алик Мкртчян поделился с Сегодня.Lifestyle секретами выбора и приготовления мяса

Сытный завтрак: как приготовить томатные блины с мясом

Сегодня, 09:00

Рецепт несладких блинчиков с томатным соком и мясным фаршем

Буженина в трех маринадах: как приготовить самое сочное мясо

Вчера, 18:15

В этом рецепте используется маринад, кефир и паста для натирания мяса перед запеканием

Курс доллара и цены после выборов: эксперты дали прогноз

Вчера, 22:04

Скупать валюту или запасаться продуктами финансисты не советуют

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке

Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу

Готовят семейный склеп: в Крыму показали могилу сына Януковича

Коммунальщики с мая обяжут киевлян платить еще за одну услугу

Вера Брежнева резко высказалась о современных девушках

Победительница Евровидения-2018 появилась на публике в бикини

Гостюхин признался в двойном гражданстве

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

Видео танцующей гимнастки собрало более 30 миллионов просмотров
Загрузка...

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

Сегодня, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

Вчера, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Что ждет украинцев в апреле: надбавки для многодетных и пенсионеров, а также проблемы для тех, кто не подписал декларацию с врачом

1 апреля, 07:38

Дадут денег многодетным, а тем, кто не выбрал врача, придется раскошелиться на анализы

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

1 апреля, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы

10 российских сериалов, за которые не стыдно

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой