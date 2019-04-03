Мясо и овощи дорожают: чего ожидать от цен на продукты

При отсутствия серьезных скачков курса, цены на продукты питания не покажут существенного роста до конца 2019 года

Фото: Pixabay

Мясо и овощи дорожают: чего ожидать от цен на продукты Евгения Давыденко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4e3/213/5ca4e32135721.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4e3/213/5ca4e32135721.jpg 2019-04-03T19:45:00+03:00 Экономика При отсутствия серьезных скачков курса, цены на продукты питания не покажут существенного роста до конца 2019 года

В Украине повысились цены на все виды мяса. Стоимость свинины увеличилась почти на 4%, а курятины – на 20%. Так, говядина стоит – от 115 до 161 грн, ребрышки – по 65 грн за кг.

По словам Алексея Дорошенко, директора украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей, ценники на мясо ближайшие недели не изменятся

"Цены на мясо стабильные, будут такими к Пасхе. Сейчас пост и нет возможности повышать цену. После окончания поста мясо подорожает на полпроцента", – сказал он.

Овощи будут колебаться в цене на 10 – 15%, прогнозирует эксперт. Это колебание объясняется неопределенностью их прошлогодних запасов в частных хранилищах. Стабилизируются цены на овощи в июне.

Существенного роста цен на продукты питания не ожидается, если курса доллара сохранится в текущем коридоре, считает экономист Борис Кушнирук.

"В этом году не стоит ожидать каких-то прыжков цен. За исключение одного фактора – ситуация с курсом… Например, без кредита МВФ, если курс прыгнет, то это вызовет и рост цен практически на все. Импортная составляющая же везде – покупаете нефтепродукты – а там доллар, покупаете минудобрение – а там цена на газ и т.д. Даже в цене на овощи (выращенных в домохозяйствах – авт.) есть импортная составляющая – их транспортировка на рынок. Все производители гарантировано попробуют переложить это на конечного потребителя", – сказал Борис Кушнирук.

Как известно, самая большая статья расходов среднего украинского домохозяйства — питание. Этот тренд неизменный как минимум с 2010 года. В 2018 году на еду ушло 40% доходов, или 1900 грн/месяц на человека.

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АВТОР: Евгения Давыденко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.