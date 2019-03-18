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В ЕС примут решение по "Северному потоку – 2": чего ждать

Сегодня, 12:40

Решающее влияние на реализацию "Северного потока – 2" окажет Германия, предупреждают специалисты

Фото: Flickr
В ЕС примут решение по "Северному потоку – 2": чего ждать //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/629/588/5c862958827ad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/629/588/5c862958827ad.jpg Экономика Решающее влияние на реализацию "Северного потока - 2" окажет Германия, предупреждают специалисты

Сегодня, 18 марта, комитет Европейского парламента (ЕП) по промышленности, исследованиям и энергетике проголосует по проекту доработанной газовой директивы ЕС. Предполагается, что она расширит возможности Брюсселя по контролю газопровода "Северный поток – 2". "Сегодня" расспросили экспертов, какого исхода голосования стоит ожидать.

По мнению директора научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева, комитет поддержит документ.

"Будет проголосована, поскольку все изменения к Газовой директиве согласованы. И скорее всего проголосует комитет, потом Европарламент, потом где-то в мае ждем голосование Рады ЕС и тоже ожидается позитивное решение. Изменения вкладываются в канву общей энергетической политики стран ЕС", – отметил он.

Он также добавил, что директива не скажется на осуществлении проекта РФ "Северный поток – 2" - газопровода из России, который прокладывается в Германию через Балтийское море.

"Она не помешает строительству "Северного потока – 2". Кроме того, директива не касается непосредственно этого проекта. Она касается всех экспортных газопроводов, которых достаточно много: это и газопроводы, которые идет с Норвегии в Данию, с Северной Африки в Италию и Францию, которые будут идти из Турции", – сказал Рябцев.

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Решающей же относительно исхода "Северного потока – 2" является позиция Германии, считает Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.

"Германия вынуждена будет согласовывать некоторые вопросы при реализации "Северного потока – 2" с Еврокомиссией. Но не стоит расчитывать, что удасться переломить ситуацию. Германия имеет сильное влияние на Еврокомиссию, [которое может использовать], чтобы эти поправки потом работали на германские интересы в Nord Stream 2", – сказал он.

Напомним, доработанная газовая директива, которую в феврале одобрил Комитет постоянных представителей государств ЕС, распространяет энергонормы ЕС на все газопроводы из третьих стран в государства Евросоюза, включая морские. В ней говорится, что оператором "Северного потока - 2" должна выступать независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков, что может на неопределенное время оставить трубу наполовину пустой.

При этом в итоговом тексте указано, что решение о предоставлении "Северному потоку – 2" исключений из этих норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод входит на европейскую территорию, то есть сама Германия после консультаций с ЕК.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель ранее сообщила, что, несмотря на проблемы, которые создает Россия для всего мира, ее изоляция не является допустимой. И строительство "Северного потока – 2" очень важно для Германии, добавила она:

Ранее сайт "Сегодня" разобрался, что нужно знать о поправках к Газовой директиве.

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Тег ЕС, Еврокомиссия, Nord Stream 2, Северный поток 2, газовая директива

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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