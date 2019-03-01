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Эксперты рассказали, что будет с ценами на бензин в марте

Сегодня, 19:06

Цены на украинских АЗС определяются стоимостью нефтепродуктов на границе и курсом валют

Фото: Данил Павлов, Сегодня
Эксперты рассказали, что будет с ценами на бензин в марте //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/292/f7d/5c6292f7dc684.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/292/f7d/5c6292f7dc684.jpg Экономика Цены на украинских АЗС определяются стоимостью нефтепродуктов на границе и курсом валют

По итогам февраля, цены на нефть марки WTI и Brent продемонстрировали рост. Эксперты рассказали, стоит ли ожидать в связи с этим изменений стоимости бензина в марте, а также повлияет ли на нас кризис в экспортируемой черное золото Венесуэле.

"Через неделю – полтора возможно повышение цены на топливо. Потому что весной, как правило, растет объем его потребления. Так что это будет сезонное повышение. Оснований говорить о каких-то существенных скачках цен на бензин в марте пока нет", – отметил председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

По его мнению, цены на бензин могут вырасти в случае усугубления конфликта в Венесуэле.

Не считает Венесуэлу фактором, способным повлиять на ценники украинских АЗС директор научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

"Венесуэла поставляет всего 0,02 % ресурса на мировой рынок… В то же время устойчивой тенденции (на протяжении двухнедель) роста нефтяных котировок на мировых рынках нет", – отметил Рябцев.

Таким образом, по его словам, стоимость нефтепродуктов на украинской границе в марте сохраниться.

Спокойный прогноз относительно цен на бензин разделяет и сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"Оснований для роста цен на бензин нет. На фоне стабильного курса нацвалюты, А-95 в марте будет в пределах 26 – 30 грн за литр, в зависимости от того, чье топливо и от маркетинговой политики конкретной АЗС", – сказал он.

Как известно, с декабря стоимость черного золота повысилась больше чем на треть.

После включение Венесуэльской государственной нефтекомпания в американский санкционный список, 29 января стоимость нефти эталонных марок пошла вверх. 

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на встрече с председателем российской Госдумы Вячеславом Володиным заявил о готовности Каракаса поставлять нефть России. Таким образом Венесуэла старается компенсировать потерю американского рынка.

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Тег нефть, Венесуэла, бензин, цены на бензин, курс валют

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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