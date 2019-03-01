Эксперты рассказали, что будет с ценами на бензин в марте
Цены на украинских АЗС определяются стоимостью нефтепродуктов на границе и курсом валют
По итогам февраля, цены на нефть марки WTI и Brent продемонстрировали рост. Эксперты рассказали, стоит ли ожидать в связи с этим изменений стоимости бензина в марте, а также повлияет ли на нас кризис в экспортируемой черное золото Венесуэле.
"Через неделю – полтора возможно повышение цены на топливо. Потому что весной, как правило, растет объем его потребления. Так что это будет сезонное повышение. Оснований говорить о каких-то существенных скачках цен на бензин в марте пока нет", – отметил председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.
По его мнению, цены на бензин могут вырасти в случае усугубления конфликта в Венесуэле.
Не считает Венесуэлу фактором, способным повлиять на ценники украинских АЗС директор научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.
"Венесуэла поставляет всего 0,02 % ресурса на мировой рынок… В то же время устойчивой тенденции (на протяжении двухнедель) роста нефтяных котировок на мировых рынках нет", – отметил Рябцев.
Таким образом, по его словам, стоимость нефтепродуктов на украинской границе в марте сохраниться.
Спокойный прогноз относительно цен на бензин разделяет и сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
"Оснований для роста цен на бензин нет. На фоне стабильного курса нацвалюты, А-95 в марте будет в пределах 26 – 30 грн за литр, в зависимости от того, чье топливо и от маркетинговой политики конкретной АЗС", – сказал он.
Как известно, с декабря стоимость черного золота повысилась больше чем на треть.
После включение Венесуэльской государственной нефтекомпания в американский санкционный список, 29 января стоимость нефти эталонных марок пошла вверх.
Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на встрече с председателем российской Госдумы Вячеславом Володиным заявил о готовности Каракаса поставлять нефть России. Таким образом Венесуэла старается компенсировать потерю американского рынка.
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