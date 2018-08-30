Эксперты рассказали, что может стать альтернативой негосударственным пенсионным фондам

Пенсионная реформа в Украине заработала еще в октябре 2017 г. А уже с начала 2019 г. в стране должен был начать функционировать второй уровень пенсионной системы, но Верховная Рада ушла на каникулы, так и не проголосовав за нужные законопроекты, тем самым откладывая внедрение нового уровня. Хоть пенсионную сферу в Украине и продолжают реформировать, особого облегчения пенсионеры пока что не почувствовали, а минимальные выплаты в 1435 грн никак не дают возможности жить полноценно.

Напомним, что всего существует три уровня пенсионной системы: солидарный, накопительный и добровольно накопительный. Чтобы самому распоряжаться своими сбережениями, нужно воспользоваться именно третьим уровнем – добровольно накопительным. Так, каждый желающий может им воспользоваться и обратиться в государственный пенсионный фонд, либо же начать откладывать сбережения в один из негосударственных пенсионных фондов. К слову, сейчас в Украине функционирует 64 негосударственных пенсионных фонда. Но, с негосударственными пенсионными фондами также связаны определенные риски. Так, на них может очень негативно повлиять экономическое состояние Украины.

Но, юристы отмечают, что альтернативой пенсионным фондам могли бы стать европейские компании по страхованию.

"Во всех развитых странах есть компании, которые осуществляют страхование жизни.. Например, в Европейском Союзе страховые компании занимают около 30% в общем объеме аккумулированных пенсий. На рынке Украины также представлены такие европейские компании, преимуществом которых есть гарантии сохранения и накопления средств их "материнскими" компаниями, которые осуществляют свою деятельность по европейским законам", – комментирует ситуацию Игорь Чудовский, управляющий партнёр Адвокатского объединения "Чудовский и партнеры".

Юрист также поясняет, что главным преимуществом при накоплении денег в таких компаниях становится приумножение сбережений в долгосрочном периоде. Помимо этого, у клиента есть возможность выбрать валюту, в которой он будет накапливать деньги.

"Я считаю, наличие полиса страхования является несомненным преимуществом для каждого, кто задумывается о достойной пенсии. Такого рода пенсионный опцион может дать действительно существенную поддержку семейному бюджету и обеспечить качественный уровень жизни после окончания трудовой деятельности; с учетом невысоких государственных стандартов для людей преклонного возраста в Украине это очень актуально", – заметил Чудовский.

Эксперты уверены, что накопить на достойную пенсию самостоятельно вполне возможно, ведь рассчитывать только на минималку очень рискованно.

"Необходимо помнить о том, что нужно использовать различные инструменты, а не останавливать свой выбор на каком-то отдельном. Например, в Америке до 40% доходов люди откладывают на будущую пенсию. В Украине этот процент значительно ниже, но в общем семейном бюджете он должен достигать (конечно, в зависимости от возраста) от 7 до 15%" – подытожила Ольга Медведчук, член комитета финансового рынка и вопросов социальной ответственности бизнеса при Торгово-промышленной палате Украины

Более подробно о том, как же самостоятельно обеспечить себе безбедную старость, читайте в материале сайта "Сегодня": Как самому обеспечить себе достойную пенсию: советы, сложности и преимущества