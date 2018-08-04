Эксперты рассказали, как подорожали продукты в этом году

Цены на продукты в Украине постоянно повышаются – пусть где-то всего на несколько копеек, но, все же, рост есть. Так, по данным Государственной службы статистики, рост цен за первое полугодие составил более 4%.

Если в 2017 г. цены на некоторые товары выросли даже больше, чем на 20%, в этом году таких резких скачков по продуктам питания не было. Да, цены продолжают постепенно повышаться, но не достигают критических отметок.

"Если брать данные Госстата, то с начала года цены на продукты питания выросли всего на 4%. Причем, если брать данные за июнь, у нас была дефляция – т.е. снижение цен, что вполне характерно для летнего периода, потому что в этот период становятся дешевле все основные сельскохозяйственные продукты – молоко, яйца, овощи, фрукты", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" экономический эксперт Борис Кушнирук.

Он также добавляет, что в прошлом году летом был скачок цен, но его спровоцировал рост цен на продовольственные продукты на внешних рынках. А вот существенное подорожание мяса вызвали массовые смерти свиней от африканской чумы.

"У нас большинство продуктов питания уже привязаны к ценам на внешних рынках, это привело к тому, что подскочили цены на масло, молоко, мясо. С мясом также была связана история с тем, что у нас шла активная стадия африканской чумы свиней, которая "вырубала" поголовье животных десятками тысяч, и это спровоцировало рост цен на мясо. Мы оказались в такой ситуации, что у нас до сих пор свинину импортируют, потому что собственного производства не хватает, в первую очередь, для мясопереработки", – отметил Кушнирук.

Если сравнить цены на основные продукты питания за июнь и январь, получается, что, батон вырос в цене с 10,34 грн до 11,01, килограмм риса подорожал с 23,09 грн до 23,27, говядина выросла в цене на 10 грн и теперь стоит 124,41 грн, свинина вместо 109,47 грн теперь стоит 114,28 грн, зато стоимость куриного филе почти не изменилась – 89,85 грн вместо 89,51 грн, существенно подорожала и рыба мороженная – с 65,93 грн до 69,76 грн.

Зато в цене упал десяток яиц, который еще в январе стоил 27 грн, а в июне всего 21,8 грн. Также подешевел сахар, который теперь стоит 14, 67 грн вместо 15,78 грн.

А вот некоторые овощи, по сравнению с зимой в цене очень выросли. Так, морковь подорожала почти в четыре раза – с 6,72 грн до 23,03 грн, свекла больше чем в два раза – с 6,29 грн до 15,48 грн, и картофель вместо 6 грн за килограмм стоит 8,73 грн.

"Статистика показывает, что в среднем продукты поднялись в цене на 5%, наши данные говорят о том, что эти показатели в два раза больше – до 10%. Значительное увеличение цен есть в тех группах товаров, которые, по нашим прогнозам, и должны были расти в цене, это хлеб, мясо и овощи. Если мы посмотрим цены на овощи в этом и в прошлом году, то сейчас почти все овощи, за исключением моркови, дешевле прошлогодних на 20-40%. Но если мы посмотрим, было значительно колебание цены, инфляция была большая, а сейчас она понемножку снижается", – рассказывает Алексей Дорошенко, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей.

Более подробно о том, как менялись цены на продукты и чего ожидать к осени, читайте в материале сайта "Сегодня": Цены на продукты приостановили рост: чего украинцам ждать к осени