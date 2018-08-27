Эксперты рассказали, как выбрать надежный негосударственный пенсионный фонд

Пенсионная реформа в Украине заработала еще в октябре 2017 г. А уже с начала 2019 г. в стране должен был начать функционировать второй уровень пенсионной системы, но Верховная Рада ушла на каникулы, так и не проголосовав за нужные законопроекты, тем самым откладывая внедрение нового уровня. Хоть пенсионную сферу в Украине и продолжают реформировать, особого облегчения пенсионеры пока что не почувствовали, а минимальные выплаты в 1435 грн никак не дают возможности жить полноценно.

Напомним, что всего существует три уровня пенсионной системы: солидарный, накопительный и добровольно накопительный. Чтобы самому распоряжаться своими сбережениями, нужно воспользоваться именно третьим уровнем – добровольно накопительным. Так, каждый желающий может им воспользоваться и обратиться в государственный пенсионный фонд, либо же начать откладывать сбережения в один из негосударственных пенсионных фондов. К слову, сейчас в Украине функционирует 64 негосударственных пенсионных фонда.

"У нас есть 64 негосударственных пенсионных фонда, которые на сегодняшний день работают и выживают в сложных условиях. Есть прирост накопления и участников, хотя, возможно, не такой, как бы нам хотелось. Но это зависит не только от фондов. У нас достаточно сложная экономическая ситуация и высокая инфляция. Поэтому мы не можем говорить о сумасшедшем развитии этих фондов на сегодняшний день. Если мы преодолеем экономические проблемы, то сможем ожидать от этой системы намного большего", – отмечает в интервью сайту "Сегодня" замминистра социальной политики Николай Шамбир.

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) являются элементами третьего уровня новой пенсионной системы, они обеспечивают получение людьми дополнительных пенсионных выплат.

"Негосударственные пенсионные фонды являются новыми финансовыми институтами для подавляющего большинства населения. Однако в мире они являются одними из самых популярных средств осуществления сбережений, в том числе, на старость, в противовес банковским депозитам и иностранной валюте. НПФ – это, по сути, объединение средств, поступающих в него в пользу будущих получателей пенсионных выплат – участников такого фонда", ­– говорит Игорь Чудовский

Но далеко не во все фонды стоит обращаться. Так, о некоторых из них в интернете нет никакой информации. Недавно был презентован рейтинг открытости Негосударственных пенсионных фондов (НПФ), который составляли в комитете финансового рынка и вопросов социальной ответственности бизнеса при Торгово-промышленной палате Украины. Оказалось, что только восемь негосударственных пенсионных фондов полностью раскрывают информацию о своей деятельности. Информация о других фондах в интернете есть только частично, а данные о шести фондах и вовсе не удалось найти в сети.

Ольга Медведчук, член комитета, детально рассказывает, как выбрать надежный НПФ и на что стоит обратить внимание в первую очередь.

"Основное внимание нужно уделить КУА (компании по управлению активами, – ред.), которая управляет активами НПФ.

КУА, в свою очередь, выбирает банк-хранитель. На надежность и финансовый рейтинг банка также надо обращать внимание.

По возможности на сайте НПФ или обслуживающих организаций ознакомиться с инвестиционным портфелем, пристально обратив внимание, насколько он (пенсионный фонд,– ред.), открыт, детализирован. Наличие круговой диаграммы – это ни о чем. Важно, полное понимание, сколько и в какие активы инвестирует НПФ, а точнее КУА.

Обратить внимание на позиции НПФ в рейтинге Открытости НПФ.

Внимательно прочитать и погуглить информацию о членах совета НПФ, т.к. если это боты, есть большая вероятность слить свои деньги", ­– советует Ольга Медведчук.

Более подробно о том, как же самостоятельно обеспечить себе безбедную старость, читайте в материале сайта "Сегодня": Как самому обеспечить себе достойную пенсию: советы, сложности и преимущества