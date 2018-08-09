Эксперты рассказали, какие товары Украины экспортирует в ЕС

Сегодня, 07:24

Украина отправляет в ЕС преимущественно аграрную продукцию, черные металлы и древесину

Украина экспортирует много аграрной продукции в страны Европы. Фото: Pixabay
Украина экспортирует много аграрной продукции в страны Европы. Фото: Pixabay

Украина продолжает наращивать товарооборот со странами Европейского Союза. Так, только за прошлый год мы экспортировали в Европу товаров и услуг больше чем на 20 млрд долларов. Сейчас именно ЕС является нашим ключевым торговым партнером в экспорте товаров, туда направлено около 40% всего экспорта нашей страны.

Несмотря на высокие показатели, активную торговлю Украина ведет далеко не со всеми странами ЕС. Основная часть экспорта идет в Польшу и Италию – 15,5% и 14,1% соответственно. На третьем месте располагается Германия, куда мы экспортируем 10% продукции, следом Нидерланды – 9,6%, а также Венгрия и Испания – 7,6% и 7,2%.

Так, по данным Госстата, в Польшу Украина экспортирует в основном зерновые культуры, семена и плоды маслянистых растений, жиры и масла растительного или животного происхождения, остатки и отходы пищевой промышленности, руды, шлаки и золу, минеральное топливо, черные металлы, электрические машины и древесину.

Набор товаров, которые Украина экспортирует в Германию, почти такой же, но туда отправляется также много одежды, текстильных вещи, а также изделия из древесины и черных металлов.

"Структурно – это, преимущественно, аграрная продукция. Видимо, европейский рынок сегодня один из самых объемных и платежеспособных, ему требуется еще больше украинской аграрной продукции, чем и пользуются наши производители", – поясняет глава комитета экономистов Андрей Новак.

В целом, выделяется пять основных групп товаров, которые Украина экспортирует в ЕС:

  • черные металлы
  • электрические машины и оборудование
  • зерновые культуры
  • руды, шлак и зола
  • жиры и масла животного или растительного происхождения.

Что касается экспорта услуг, то чаще всего Украина предоставляет странам ЕС:

  • транспортные услуги
  • услуги по переработке материальных ресурсов
  • услуги в сфере телекоммуникаций, а также компьютерные и информационные
  • деловые услуги
  • услуги по ремонту и техническому обслуживанию.

Интересно отметить, что лидерами по направлению экспорта услуг оказались Великобритания, Германия и Кипр, а вот Польша находится только на четвертом месте.

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Более подробно о торговле Украины со странами Евросоюза, читайте в материале сайта "Сегодня": Большой экспорт в Евросоюз: что и куда продает Украина

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, почему Украина продает дешевые, а завозит дорогие товары.
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Автор:

Анастасия Ищенко

Источник:

"Сегодня"

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