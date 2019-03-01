Эксперты рассказали, кому не повысили пенсию с 1 марта

Индексация пенсий зависит от уровня инфляции и роста зарплат

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Эксперты рассказали, кому не повысили пенсию с 1 марта Евгения Давыденко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/efd/e9e/5c3efde9e7190.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/efd/e9e/5c3efde9e7190.jpg 2019-03-01T13:23:00+02:00 Экономика Индексация пенсий зависит от уровня инфляции и роста зарплат

С 1 марта пенсии в Украине проиндексированы более чем для 8 миллионов получателей. При этом под индексацию не подпадают некоторые категории граждан.

Об этом рассказала в комментарии сайту "Сегодня" главный исполнительный директор Украинской федерации страхования, руководитель Института гражданских свобод Галина Третьякова.

"Под индексацию не подпадают лица, которым пенсию насчитывают не на основании закона "О государственном пенсионном страховании", а других законов. Например, на основании закона о судоустройстве, о госслужбе. То есть повышение с 1 марта не коснется народных депутатов, прокуроров, научных деятелей", – отметила Третьякова.

Также не ожидается повышение пенсий для заслуженных работников, поскольку их пенсии считаются на отдельных основаниях, отметила эксперт.

Третьякова также напомнила, что пенсия не может превышать 10 прожиточных минимумов, то есть 14 970 грн. А потому, если после индексации пенсия превышает этот уровень, роста не будет.

Нынешняя индексация будет произведена с учетом изменения уровня инфляции и средней заработной платы. При этом самую крупную надбавку получат те, у кого большой страховой стаж, отметил экономист Алексей Кущ.

"Самую большую индексацию получат пенсионеры с большим стажем – 30 – 35 лет. Они которые получали 1800 грн – 2400 грн, и их ожидает самая большая индексация 20 – 25%. Таким образом они получат пенсию, большую на 400 – 600 грн . Самая низкая индексация будет у тех, чьи пенсии рассчитывали, исходя из зарплат за последние 10 лет. Их индексация составит 200 грн – 300 грн", – рассказал Кущ.

Он также отметил, что ожидаемая индексация призвана нивелировать относительный дисбаланс в выплатах тех пенсионерам, основная часть трудового стажа которых пришлась на годы существования СССР и 90-е.

Напомним, как заявлял, министр социальной политики Андрей Рева, в среднем пенсии вырастут на 255 гривен. А почти два миллиона украинцев, которым индексация не принесет повышения пенсий, получат разовые выплаты на сумму 2410 гривен. Средства на эту выплату бюджет "заработал" на легализации автомобилей на еврономерах.

Более подробно о пенсиях в 2019 году читайте на сайте "Сегодня" в материале "Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отстрочат".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Эксперты рассказали, кому не повысили пенсию с 1 марта". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Евгения Давыденко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.