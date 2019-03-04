Сверка часов или неприятный разговор: почему кредит МВФ Украине оказался в зоне риска
На этой неделе Киев в плановом порядке посетит техническая миссия МВФ
Международные партнеры должны оценить выполнение Украиной условий Международного валютного фонда по программе stand-by, и только после этого Фонд примет решение о выделении Киеву нового транша кредита.
Какой реакции ждать Киеву – об этом сайту "Сегодня" рассказали эксперты по вопросам международной экономики.
По мнению исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, миссия позитивно оценит макроэкономические показатели. В частности, отметят снижение дефицита госбюджета. Вместе с тем, претензии возникнут из-за борьбы с коррупцией.
"Ожидается позитивный вывод относительно того, что касается макроэкономики и негативный вывод по продвижению реформ. Поэтому я считаю, что новый транш и первый транш, который в этом году мы должны были получить от МВФ в 1,3 млрд долларов, - находится в зоне серьезного риска", – отметил Устенко.
По мнению экономиста Тараса Козака, эта миссия не даст позитивного решения по кредиту.
"Например, относительно закона о "сплите" (согласно программе, парламент должен был принять закон о реформировании небанковского финсектора. – Ред.) – нет поддержки в Верховной Раде. Также Украина через Конституционный суд отменила антикоррупционную норму. Это может быть поводом для неприятного разговора", – считает эксперт.
Однако просроченных конкретных обязательств за Украиной все же нет.
"Будут вопросы о разделении функций Налоговой и Таможенной служб, а именно: на каком этапе разработка соответствующего законодательства, будет вопрос о большой приватизации… Но никаких дедлайнов, к которым подошла Украина, еще нет – там фигурируют конец квартала или 1 мая. Поэтому они сверят состояние исполнения договоренностей", – считает председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.
В то же время, на основании этого визита вопрос о предоставлении транша приниматься не будет, отмечает Кушнирук.
Напомним, с 5 по 13 марта в Украине будет работать Техническая команда специалистов МВФ. Миссия оценит продвижение Украины в выполнении программы сотрудничества stand-by, утвержденной в декабре 2018 года.
Она заменит прежнюю программу расширенного финансирования, которая была утверждена в марте 2015 года и истекает в марте 2019 года. Новая программа призвана помочь Украине поддерживать макроэкономическую стабильность в период проведения президентских и парламентских выборов в 2019 году, когда стране предстоят также пиковые выплаты по госдолгу.
Программа рассчитана на 14 месяцев, в рамках нее Украина должна получить около 3,9 млрд долларов.
Первый транш в размере около 1,4 млрд долларов Украина получила в конце 2018 года.
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