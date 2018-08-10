Эксперты рассказали о будущем украинского экспорта

За первые четыре месяца 2018 г. экспорт товаров из Украины в ЕС вырос на 43% по сравнению с 2017 г., и составил 6,6 млрд долларов.

Украинское правительство настроено достаточно оптимистично, заявляя, что в будущем доля украинского экспорта будет только увеличиваться. Так, по официальным данным, в прошлом году у нашей страны было 159 торговых партнеров. Что касается экспорта в ЕС, то эксперты уверены, в дальнейшем он будет только увеличиваться.

"Такая тенденция сохранится и в будущем, потому что украинская продукция намного дешевле. Во многих случаях она и более экологически чистая из-за того, что у нас последние 25 лет происходит падение промышленности. Ну и, соответственно, крупные украинские аграрные предприятия работают в направлении экологически чистого продукта. А это все то, что очень нужно Европе. Поэтому я думаю, что перспектива очень большая, и мы будем продолжать наращивать аграрный экспорт в Европу", – говорит Новак.

Василий Юрчишин также отмечает, что есть все основания рассчитывать на расширение торговли и экспорта по нескольким причинам. Во-первых, ожидается, что мировая экономическая динамика в этом и в следующем году будет достаточно неплохой и внешний спрос будет способствовать нашему производству. А во-вторых, экономика медленно, но все же перестраивается.

"Много экспортеров выходит на новые рынки, раньше очень многие не утруждали себя и были сориентированы на Россию. Сейчас все больше и больше появляется географически новых регионов, куда поступает украинский экспорт. И есть основания ожидать, что это будет происходить и дальше, украинские экспортеры будут увеличивать свое присутствие на различных рынках. Да и национальная политика будет более благожелательной, более поддерживающей по отношению к экспортерам. Поэтому я думаю, что медленно, но достаточно уверенно в ближайшие пару лет экспортные возможности Украины будут расширяться", – подытожил эксперт.

Более подробно о торговле Украины со странами Евросоюза, читайте в материале сайта "Сегодня": Большой экспорт в Евросоюз: что и куда продает Украина

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, почему Украина продает дешевые, а завозит дорогие товары.