Эксперты рассказали, сколько должен стоить бензин в Украине

На начало марта в литре бензина уже было три гривни лишние

С начала года цена за баррель нефти снизилась с 65 долларов до 40. А девятого марта цены на нефть обвалились до 31 долл./барр. Однако трейдеры очень неохотно снижают цены на нефтепродукты. Хотя еще на начало марта в литре бензина было лишних три гривни, подсчитал Александр Сиренко, аналитик UPECO.

При этом Сиренко отмечает, что если бы нефть подорожала, то АЗС однозначно сразу подняли бы цены.

С тем, что сейчас цены на АЗС завышены, согласен Вадим Бардась, инвестаналитик European Analytical Centre.

"С начала года топливо подешевело только на 2,6% при 59% обвале цен на нефть. То есть, рынок топлива в Украине олигополизированный, поэтому основным фактором влияния на цену является объем спроса. При адекватной работе Антимонопольного комитета и конкурентного рынка стоимость бензина марки А-95 должна обвалиться на 30-35% до 17-18 грн за литр, однако цена составляет более 26 гривен за литр. В нынешних условиях можно ожидать лишь незначительное снижение стоимости горючего – на 3-5%", – говорит Бардась. В тренде Насколько сильно коронавирус ударит по экономике Украины: как вырастут цены и упадут доходы

Подробней о том, как обвал цен на нефть повлияет на стоимость бензина в Украине читайте в материале Цены на нефть обвалились: когда в Украине подешевеет бензин.

Как нефтяной кризис повлияет на стоимость украинского горючего и продуктов, смотрите в сюжете "Сегодня":

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