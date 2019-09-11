Эксперты развенчали мифы вокруг "Роттердам+"

Украинские эксперты развенчали надуманные мифы о "Роттердам+".

Формула, по которой рассчитывали стоимость угля во время, когда Украина оказалась на грани энергетического кризиса, стала объектом массированной информационной атаки. И это при том, что формула – не украинское ноу-хау, а мировая практика.

К тому же, именно она в 2017 году спасла всю страну, потому, что большинство антрацитовых шахт оказались на неподконтрольной территории, и Украина могла остаться без тепла и света.

Признанный иностранными аудиторами принцип импортного паритета в Украине утонул в информационной пене. Однако мифы рассыпаются.

Теперь, когда де-факто стало понятно, что именно формула "Роттердам+" помогла спасти страну от энергетического коллапса, и альтернативы ей в 2016 не было и нет сейчас, многие украинцы остались в заблуждении – сокрушительная информационная бомбардировка в СМИ в течении двух лет создала ключевые мифы.

Миф первый: формула "Роттердам+", внедренная в мае 2016 года, якобы привела к удорожанию электроэнергии в домах. На самом деле: цены на электроэнергию начали меняться до внедрения в Украине мировых цен на топливо, то есть – методики "Роттердам+", и касалось это только промышленных потребителей.

Чтобы проанализировать резонанс вокруг методики "Роттердам+", корреспонденты "Сегодня" обратились к эксперту энергорынка Юрию Корольчуку. Вывод: против "Роттердама+" был задействован пиар, чернее угля, и сейчас уже понятно, кто у его истоков.

"Структуры, которые являются крупными потребителями электроэнергии, в частности, ферросплавные заводы. Именно методика расчета стоимости электроэнергии, куда входила стоимость угля для тепловых электростанций, она начала действовать фактически даже не с 2016 года, а полноценно с 2017 года", – говорит член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Миф второй: уголь в украинские ТЭС должен был поступать якобы из Нидерландов. На самом деле: в названии методики – один из портовых городов-хабов, к которому привязаны индексы стоимости, в том числе доставки.

В Роттердаме специального магазина, где продают уголь, нет. Но там покупает уголь полмира.

"В Роттердаме просто, если называть этот город условно, расположена биржа, где происходит торговля углем. И есть определенный индекс API2. Индексов этих вообще только в угольной торговли есть восемь. Они находятся в разных регионах. Есть в Австралии, является в Азии, есть в России, есть в США, в Латинской Америке", – объясняет Юрий Корольчук.

Миф 3: "Роттердам+" – это, ​​якобы, тайный сговор в угоду частным шахтам. На самом деле: очевидную выгоду от повышения закупочных цен на уголь получили 33 государственные шахты.

"Формула "Роттердам+" , которая распространялась, в том числе, на стоимость угля для государственных шахт, так как для них была 2545 гривен за тонну, и сейчас цена остается такой же, обеспечивала им в принципе процесс жизнедеятельности", – говорит член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Без внимания критиков оказались положительные выводы многих иностранных экспертных организаций. Таких как британские " IHS" и "Ernst & Young" или европейская "EURACOAL".

Миф четвертый: цифры эфемерных убытков просто сыпались с потолка. Для пропаганды ключевым словом стало: "убытки". Однако четко, сколько и кто потерял, никто и не сказал.

"18 млрд. грн. не коррелируются с цифрами, которые раздавались со стороны критиков формулы "Роттердам+". Были расчеты – и 24, и 30 миллиардов гривен, некоторые – 40 млрд. грн. Это означает только то, что нет одной конкретной цифры. К сожалению это было просто медийным влиянием", – делает вывод член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Слишком простое толкование, реакция эмоциями, а не разумом, а затем – устойчивая отрицательная ассоциация. Это прием, который СМИ применили на украинцах в отношении "Роттердама+", говорит политолог Тарас Березовец.

"Это имеет все признаки чернушной кампании, которая велась на протяжении многих лет. У человека должна быть определенная ассоциация. Если вам говорят "лето" – у вас ассоциация "Крым, Одесса". Если вам говорят "Киев", то говорят – "Родина-Мать" и "Крещатик". "Роттердам+" – сразу "коррупция", – объясняет механизм черного пиара политолог Тарас Березовец.

Украина уже попадала в плен к подобным мифам. Так, в свое время страшилками становились сотрудничество с МВФ или решение правительства отпустить гривню в свободное плавание, чтобы она соответствовала реальной, экономически обоснованной стоимости. Однако реальность оказалась не такой страшной. Даже – наоборот.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что формула "Роттердам +" позволила украинским шахтерам получать справедливую зарплату за свой труд.

Напомним, НАБУ направило уведомление о подозрении не только экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку, но и сотрудникам ДТЭК. В компании считают, что никакой обоснованной причины для подобных следственных действий нет, а подозрения следствия безосновательны.

"Роттердам+" – рыночная формула, по которой определялась оптовая цена угля в Украине. Учитывала стоимость топлива на ведущем европейском хабе Амстердам-Роттердам-Антверпен, его доставки к складам отечественных ТЭС. При этом применялась только для расчета цен на уголь и электроэнергию для промышленных предприятий и не влияла на тарифы для населения Украины. Они уже несколько лет подряд остаются самыми низкими в Европе.

Согласно выводам НКРЭКУ, расчет "Роттердам+" сэкономил Украине около 40 миллиардов гривен. После отмены этой формулы государство стало закупать уголь дороже, что в ближайшее время скажется на тарифах для населения.

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