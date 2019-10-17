Эксперты считают, что отмена стимулирующего налога ударит по энергонезависимости

Специалисты выступают за то, чтобы и далее поощрять бизнес добывать отечественное топливо

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Законодатели задумали отменить так называемый стимулирующий налог.

Его ввели в прошлом году, чтобы поощрить бизнес больше добывать отечественного топлива. Так и появились, в частности, в Полтавской области, две новые глубокие газовые скважины. Их пробурила одна из частных компаний. Какими последствиями для добытчиков и потребителей топлива обернется отмена государством стимулирующих налогов, выясняли корреспонденты "Сегодня".

Журналисты посетили Семиренковское газовое месторождение. Работа на буровой вышке здесь не останавливается ни на минуту — работают и днем, и ночью. На месторождении вот-вот закончат строительство очередной скважины. Ее глубина – пять с половиной километров. Чем ниже спускалась головка буровой установки, тем труднее ей покорялся каждый метр.

"Это связано с тем, что породы мягче и более буримые. С глубиной твердость, абразивность пород увеличивается, и поэтому проходка — от 50 до 100 метров в сутки", – объясняет главный специалист департамента бурения и скважинных технологий Богдан Костив.

Обычно скважины такой глубины и сложности бурят, по меньшей мере, девять месяцев. Здесь справились почти в три раза быстрее. Все — благодаря современным технологиям и оборудованию. Правда, стоят они – миллиарды. Но добытчики готовы вкладывать в энергонезависимость страны.

"Как известно, одна из важнейших составляющих стратегии Украины — это энергетическая независимость, и газодобывающие компании делают для этого всё возможное. ДТЭК Нефтегаз в ближайшие пять лет планирует пробурить как минимум 20 новых глубоких скважин. Некоторые из них — глубиной более семи километров. И инвестиции составят более 10 миллиардов гривен", – заявляет генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров.

За последние полтора года более трети из всех пробуренных в Украине скважин — работа частных компаний. Чтобы они и дальше вкладывали в добычу отечественного топлива, нужны гарантии.

С 2018 года действует так называемая стимулирующая рента — именно такой налог действует во всем мире в странах, добывающих мало своего газа. И, по украинскому закону, действовать стимулирующая рента должна до 2023 года без изменений. И эти пять лет стабильности привлекали желающих вкладывать деньги в разработку недр. Но сейчас парламент хочет отменить этот стимул.

"Это будет мощный удар по репутации государства, это будет мощный удар по репутации нынешней власти. В течение действия стимулирующей ренты, за 20 месяцев, было заложено 180 новых газовых скважин. Они дали дополнительно добычу – один миллиард кубов украинского газа. Кроме того, с этих кубов было уплачена рента – более чем 550 миллионов гривен в государственный бюджет", – говорит исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах.

Все это, по мнению экспертов, Украина рискует потерять.

И если добытчики не смогут качать топливо из украинских недр, то придется покупать импортное. Пока же в Полтавской области ДТЭК Нефтегаз завершил бурение двух новых скважин. По расчетам специалистов компании, страна может получить только из этих скважин более 200 млн. кубов газа в год. Местные жители получат работу и деньги на развитие своих сел и городов. И им совсем не выгодно, чтобы в парламенте отменили стимулирующую ренту. А еще не выгодно государству, стремящемуся к энергетической независимости.

Напомним, что ранее мы писали, что Украина оказалась в шаге от энергокапитуляции.

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