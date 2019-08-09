Эксперты считают обвинения НАБУ и САП относительно внедрения формулы "Роттердам+" необоснованными

Энергетики указывают, что заявления о нарушениях при формировании формулы не имеют обоснованных доказательств

Эксперты в отрасли энергетики заявляют, что обвинения в нарушениях при формировании формулы "Роттердам+" не имеют обоснованных доказательств.

Сегодня руководство НАБУ и САП рассказало о расследовании дела "Роттердам +". При этом уже давно сделаны выводы как украинских, так и зарубежных экспертов о том, что формула "Роттердам+" законная и экономически обоснована.

Но антикоррупционные органы не согласны с мнением специалистов отрасли. При этом они сами не до конца понимают, что означает эта формула, делают выводы эксперты.

Руководители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикорупционной прокуратуры вышли на пресс-конференцию, чтобы отчитаться об итогах работы ведомств за первое полугодие 2019 года.

В центре внимания — расследования дела "Роттердам+", над которым НАБУ вяло работало более двух лет и неожиданно активизировалось после смены власти — вчера объявило о первых подозрениях.

Но сами руководители НАБУ и САП говорят, что окончательных выводов расследования еще нет. И не объясняют, почему вообще так настойчиво ищут злоупотребления даже после того, как суд дважды постановил: с внедрением "Роттердам +" все было законно.

"Сама формула сложнейшая, очень много составляющих в этой формуле. И, конечно, не все составляющие там являются необоснованными. Также нет такого заключения ни у детективов, ни у прокуроров", – говорит директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

Инвестаналитик Александр Параший считает, что, при всем уважении к антикоррупционным органам, расследование дела "Роттердам+" было некачественным. Он, в частности, не понимает, каким образом представители частных компаний могли давить на членов НКРЭКУ, чтобы те ввели формулу "Роттердам плюс". Также загадкой для эксперта остается, как удалось вычислить убытки государства почти на 19 млрд. гривен из-за новой формулы.

В расследовании дела руководитель НАБУ Артем Сытник ссылается на слова только одного эксперта.

"Это вообще ненормально — ссылаться на одно из доказательств, причем со стороны обвинения. Потому что мы еще не слышали сторону защиты. Потому что сторона защиты будет проводить свои экспертизы", – говорит президент Ассоциации энергетиков Украины Александр Трохимец.

При этом уже есть результаты ряда международных экспертиз, которые во внедрении формулы "Роттердам плюс" не видят никаких злоупотреблений. Но будут ли они приобщены к делу, глава НАБУ сказать не готов. Среди недоказанных фактов якобы вреда "Роттердам+" – то, что от ее внедрения пострадало население.

Однако для бытовых потребителей повышения цен на электроэнергию не было, и стоимость киловатт для них — ниже, чем для всех остальных европейцев. Даже в соседней Польше свет дороже в три с половиной раза.

"Украинские потребители платят три евроцента за дом. По сравнению с 30 евроцентами в Германии, это огромная разница. В Украине электроэнергия намного дешевле", – говорит генеральный секретарь Европейской ассоциации каменного и бурого угля Брайан Рикеттс.

Наряду с расследованием формирования цены на уголь, НАБУ и САП продолжают расследование относительно того, как должна формироваться цена на газ, где действует аналогичная формула "Дюссельдорф+". Но даже после такого длительного расследования о конкретных результатах говорить не готовы. Оправдываются: это лишь одна из промежуточных стадий расследования.

"Скажу откровенно: у меня одинаковое отношение к "Роттердам+" и "Дюссельдорф+". Я хочу видеть обоснованные доказательства, подтверждающие, что эти формулы являются либо преступными, либо таковыми не являются. По "Роттердам+" мы дошли до стадии, когда мы можем начать утверждать, что в этой формуле есть преступление. По "Дюссельдорф+" – следствие. Сейчас по этому внедрению говорить о каком завершения говорить рано", – говорит руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, которого также хотят видеть детективы НАБУ, на своей странице в соцсети сразу же раскритиковал заявления антикоррупционнеров.

"При сравнении "Роттердам+"(уголь) и "Дюссельдорф+" (газ) только добавляет абсурда обвинению и удивляет меня: А) Оказывается, учета логистики в угле зло, а в газе – добро!? Б) отсутствие именно физической поставки с хаба в угле зло, а в газе – добро?! (стоит эту бессмыслицу довести до внимания трейдеров). В) высшие маржи в газе-добро, а в угле – зло?" – прокомментировал ситуацию экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

Дмитрий Вовк опровергает информацию, что он не был в Украине более семи месяцев. Об этом сегодня заявляли антикоррупционеры, и это неправда, говорит сам бывший глава НКРЭКУ в сообщении в соцсети. Он обещает: как только расследование завершится, раскроет доказательства законности действий НКРЭКУ и злоупотреблений самих правоохранителей.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что формула "Роттердам +" позволила украинским шахтерам получать справедливую зарплату за свой труд.

Напомним, НАБУ направило уведомление о подозрении не только Дмитрию Вовку, но и сотрудникам ДТЭК. В компании считают, что никакой обоснованной причины для подобных следственных действий нет, а подозрения следствия безосновательны.

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