Украинцы стали богаче, но далеко не все: кому повезло больше

В 2019 году средние заработки увеличились у кого-то на 477 грн, а у кого-то - на 4106 грн

/ Фото: Сегодня

Реклама

Зарплаты украинцев продолжают расти: по свежим данным Госслужбы статистики, в декабре 2019 года средний наемный работник заработал 12264 грн. Это на 15% больше, чем в ноябре и на 16% больше, чем в декабре 2018 года. Экономисты признают, что средняя зарплата за год выросла больше инфляции, но отмечают: малооплачиваемых работников повышение зарплат почти не затронуло. Сайт "Сегодня" выяснил, стали ли украинцы богаче за прошедший год.

Что говорят цифры

По данным Госстатистики, в декабре 2019 года средняя зарплата в Украине повысилась до 12 264 грн. Это на 1589 грн больше, чем в ноябре и на 1691 грн больше, чем в декабре 2018 года. Реальная зарплата, с учетом инфляции, за год выросла на 11,3%, год назад рост был меньше – на 9,7%. Но и инфляция в 2018 году была выше, чем в 2019-м: 9,8% против 4,1%.

Традиционно самые высокие зарплаты в Киеве – 18869 грн (год назад было 16651 грн, или на 14% меньше), далее идет Киевская область – 13259 грн (было 11142 грн, или на 19% меньше) и с небольшим отрывом – Донецкая область – 13177 грн (было 11301 грн, или на 16,6% меньше).

Меньше всего платят в Черниговской области – 8851 грн (было 8003 грн, или на 10,6% меньше), далее идут Кировоградская область – (было 8189 грн, или на 15,4% меньше) и Буковина (Черновицкая обл.) – 9608 (было 9021 грн, или на 6,5% меньше).

По профессиональным сферам самая низкая зарплата в декабре была у отельеров и в общепите, в среднем 7280 грн (прирост за год на 477 грн или на 7%), а самая высокая – у банкиров и страховщиков – 22 198 грн (прирост за год на 4106 грн, или на 22,7%).

Сколько можно купить на зарплату

В данных Госстатистики речь идет о так называемой брутто-зарплате, то есть без вычета налогов. В наших подсчетах – о нетто-зарплате, то есть на руки работники получают меньше на 19,5%: 18% – налог на доходы физлиц и 1,5% военный сбор. Поэтому средний украинец, работающий по найму, на самом деле положил в декабре 2019 года в кошелек всего 9872 грн.

Специалисты Украинского аналитического центра (Украналитцентра) подсчитали, сколько на эти деньги, из которых надо еще оплатить коммуналку (в среднем – 2053 грн), можно было купить самых необходимых товаров и услуг в декабре 2019 года и за год до этого.

Как видно из инфографики, почти все товары и услуги за год стали доступнее, кроме трех не критичных позиций – это гречневая крупа, картофель и яблоки. Но купить их на всю зарплату теперь можно на 26-30% меньше из-за роста цен. Та же гречка за год подорожала на 70%, яблоки – на 77%, картофель – более чем вдвое. Примерно столько же, как и год назад, можно купить сигарет и обезболивающих и жаропонижающих лекарств, несмотря на высокие темпы роста зарплат. То есть эти товары росли в цене больше всего.

Эксперты: все не так радужно

Экономисты признают, что за год средний украинец стал богаче, но отмечают: заработки выросли далеко не у всех. К тому же, статистика, по разъяснению Госстата, учитывает только тех, кто трудится официально на предприятиях-юрлицах с численностью не менее 10 работников и совсем "не видит" заработков в более мелких фирмах, а также у частных предпринимателей. А это более 25% всех работников.

Президент Украналитцентра Александр Охрименко все же уверен, что зарплата выросла почти у всех:

"Тех, кто получает минимум, стало за год меньше, а процент получающих "средние" зарплаты – это 8-10 тыс. грн – стало больше. Поэтому надо признать, что благосостояние украинцев за год улучшилось. Люди всегда будут недовольны своими заработками, но заметим: в стране сейчас нет кризиса, как было в 2014 году, когда доходы упали почти на четверть. Доходы растут, хотя уровня 2008 года мы пока не достигли".

А вот член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин более пессимистичен, хотя он тоже согласен: статистика показывает более ускоренный годовой рост доходов работающих по сравнению с ценами.

"Зарплата выросла за год на 16%, а цены на продукты на 8% при общей инфляции (продукты+промтовары+услуги) в 4,1%, – анализирует Олег Пендзин. – То есть, как не считай, а имеем повышение реальных зарплат почти на 12%. Есть несколько позиций продуктов, которые выросли за год в цене больше, чем зарплаты – яблоки, гречка, картофель. Но это ситуативное подорожание, не влияющее на общую картину".

По оценке Олега Пендзина, все же значительная часть украинцев не стала богаче, прежде всего это касается малооплачиваемых работников. В основном это работники бюджетной сферы – их более 5 млн человек, включая учителей, врачей, соцработников, артистов, библиотекарей, ученых и так далее. То есть, около половины из тех, кого учитывает Госслужба статистики в своих подсчетах.

"Так вот, их доходы в 2019 году выросли после повышения соцстандартов всего на 4-5%, то есть на уровень инфляции, а цены на продукты увеличились на 8%. То есть реально эти работающие по найму и в основном получающие белую зарплату, так как они бюджетники, на самом деле не улучшили свое благосостояние", – резюмировал Олег Пендзин.

Такая же ситуация и у 11,3 млн пенсионеров, пенсии которых тоже проиндексировали примерно на уровень инфляции.

Что будет с зарплатами в 2020 году

Оба эксперта прогнозируют, что рост зарплат в 2020 году продолжится, но будет не таким быстрым, как в 2019 году. Александр Охрименко оценивает рост реальных зарплат за год в 4-5%, Олег Пендзин – в 7-8%, номинальных соответственно в 8-10% и 10-12%. В деньгах после выплаты налогов это в среднем 800-1200 грн за год.

Пендзин уточнил: этот рост зарплат в разы выше планируемого роста ВВП в 2020 году (порядка 3%) и произойдет за счет уменьшения прибыли работодателей, стремящихся удержать кадры от трудовой миграции. По оценке эксперта, "запас прочности" работодателей иссякнет через 3-4 года, к этому времени средние зарплаты в Украине достигнут 650-700 "брутто"-долларов (сейчас около 500 "брутто"-долларов).

Кабмин тоже прогнозирует замедление темпов роста реальной зарплатыукраинцев в 2020-2022 гг. Согласно макропрогнозу Министерства экономики, темпы роста реальной зарплаты замедлятся до 10,1% в 2020 году, до 7,5% – в 2021 и до 7,2% – в 2022.

О том за какие трудовые подвиги получают высокие зарплаты наши чиновники, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама