Эксперты успокоили Шмыгаля по урожаю зерна: До рекорда осталось чуть-чуть

Валовой сбор урожая зерновых и масличных культур в Украине в 2020/2021 маркетинговом году уменьшится с прогнозируемых 96,7 млн т до 95,6, а экспорт – с 58,4 млн т до 56,3. И даже после снижения прогноза урожая — его показатель может быть вторым по объему валового сбора после прошлогоднего рекорда — 98 млн т, то же самое можно сказать и о возможных объемах экспорта.

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Об этом говорится в сентябрьском прогнозе Украинской зерновой ассоциации.

Собранный урожай ранних зерновых свидетельствует о правильности прогнозов УЗА. В 2020-м аграрии собрали 26,6 млн т пшеницы (прогноз 26,8 млн т) и 8,3 млн т ячменя (прогноз 8,2 млн т). Экспорт пшеницы в этом году составит 17,5 млн т (в соответствии с подписанным Меморандумом), а ячменя может достичь 4,5 млн т, говорится в сообщении ассоциации.

Кроме того, УЗА снизила прогноз урожая кукурузы в сезоне-2020 с 36,4 млн т до 35,3 из-за неблагоприятных засушливых погодных условий в южных и частично в центральных регионах Украины. По оценкам экспертов ассоциации, аграрии не соберут кукурузу на зерно на площади 205 тыс. га, что составляет 3,8% от общей площади посевов кукурузы.

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Напомним, премьер Денис Шмыгаль на заседании Кабмина заявил, что из-за засухи в 2020 году урожай зерновых ожидается на 7 млн тонн меньше прошлогоднего.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Украина взяла курс на ТОП-5 мировых лидеров по экспорту зерна. По данным аналитиков, производство пшеницы в Украине на конец 2029 года достигнет 34 млн тонн, или 4,1% мирового производства. Для сравнения, в 2019 году производство пшеницы было 28 млн тонн, или 3,7% мирового уровня.

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