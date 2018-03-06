Правительство в этом году точно повысит пенсии военным – эксперты

Украинское правительство решило повысит пенсии для военнослужащих как минимум в два раза. Правда, делается это будет на протяжении трех лет.

Поднять пенсии сразу у власти попросту нет возможностей, ведь для этого нужны немалые деньги, поэтому решили ограничиться поэтапным повышением, на которое в этом году потребуется чуть больше 7 млрд грн.

"То, что сегодня требуют военные пенсионеры – это плюс 43 миллиардов гривен. У нас дефицит Пенсионного фонда 140 миллиардов уже сегодня. Вы хотите, чтобы у нас было не 140, а 184 миллиарда? Мы хотим, что, погубить весь Пенсионный фонд страны?", – возмущался недавно Владимир Гройсман в парламенте.

Но, даже вышеупомянутые 7 млрд грн, заложенные на повышение пенсий, являются серьезной суммой, особенно, если учесть тот факт, что в бюджете на этот год ее не предусмотрели. В Министерстве финансов рассчитывают, что у Пенсионного фонда на конец года останется 7,8 млрд грн собственных средств.

Эксперты отмечают, что денег в бюджете нет, и откуда их будут брать для повышения пенсий – не особо понятно. Правда, если учесть то, что 2018 г. стал предвыборным, вполне реально, что власть попытается осуществить свое обещание и наконец-таки поднять выплаты военным пенсионерам.

"Чтобы осуществить повышение как зарплат, так и пенсий, нужно увеличить расходы в государственном бюджете страны, причем существенно. Во всяком случае, в бюджете 2018 г. увеличение именно на эти цели не предусмотрено. Поэтому, чтобы их провести, нужно внести изменения в государственный бюджет Украины, а, самое главное, найти деньги на это повышение, которое ранее не было предусмотрено. Когда правительство найдет деньги и внесет изменения в госбюджет – трудно сказать. Но 2018 г. – это предвыборный год, перед двумя большими национальными предвыборными кампаниями: президентской и парламентской. В предвыборный год, конечно, власть будет осуществлять много социально приятных жестов, в том числе – это и повышение пенсий военнослужащим. Я не исключаю, что в этом году такая инициатива будет действительно реализована, но вопрос, когда именно", – отметил Андрей Новак глава комитета экономистов Украины.

Борис Кушнирук, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра, выразил схожее мнение и заявил, что пенсии военным таки поднимут, правда, также остается открытым вопрос, когда именно это произойдет, особенно, если учесть нехватку денег в бюджете.

Почему в Украине откладывали повышении пенсий и как вырастут выплаты в скором будущем читайте в материале сайта "Сегодня": Пенсии военным: какие нововведения подготовило правительство