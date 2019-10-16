Эксперты заявили о важности сохранения "зеленой" энергетики

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Строительству новых ветряных и солнечных станций пока ничего не угрожает.

От идеи снизить "зеленые тарифы" задним числом отказался сам автор Андрей Герус.

Руководителя парламентского энергетического комитета "дожали" аргументами: в Украину прекратят идти инвесторы, которые строят новые станции. Из-за этого в ближайшие годы возникнет дефицит электроэнергии, и ее придется покупать за рубежом.

Эксперты напоминают, что в 1986 году в результате аварии на ЧАЭС, люди увидели, что мирный атом, который обеспечил человечество дешевой энергией, не так уж и мирный. Поэтому мир ищет альтернативу.

Ею стала "зеленая энергетика": солнечная и ветреная.

"Примерно в три раза дороже построить атомную электростанцию, чем солнечную или ветровую. Это мировые тенденции", – говорит председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Козакевич.

Украина присоединяется к мировым тенденциям. Взяла обязательство к 2020 году производить 11% именно экологических киловатт. Это прописали в энергостратегии государства. За два с половиной месяца до определенного срока имеем такие цифры:

Возобновляемая энергетика, солнечные и ветряные станции, дают в энергобаланс страны не более 3,5% киловатт. Еще около 5% – гидроэлектростанции. Вместе – более 8,5%.

Однако удастся ли достичь заветных 11%? Сомнительно, говорят эксперты. Инвесторы заговорили о том, что им придется остановить строительство в Украине ветряных и солнечных станций. Причина: слухи о возможном снижении задним числом "зеленого" тарифа, по которому они продают киловатты государству.

"Если нас ждет уменьшение со следующего года еще даже больше, чем ожидалось, то мы не сможем продолжать строить свои проекты в Украине, а будем это делать в других странах. Прямо сейчас мы развиваем крупные проекты во Вьетнаме, Бангладеш, смотрим на государства вокруг Украины", – говорит менеджер по развитию бизнеса SCATEС SOLAR Магнус Йохансен (Норвегия).

Сам Магнус – один из участников круглого стола, на котором обсуждают: что будет, если снизить зеленые тарифы, размер которых законом уже определен до 2030 года. Юристы предупреждают: Украине стоит готовиться к арбитражным судам и выплате "отступных" инвесторам.

"Такие иски насчитывают десятки миллионов или сотни миллионов долларов. Если мы не платим, за государством будут, не знаю, охотиться по различных юрисдикциях, и накладывать аресты на имущество государства в других странах", – говорит партнер компании СMS UKRAINE Виталий Радченко.

Но самое главное – Украине в этом случае грозит дефицит электроэнергии.

"Кроме возобновляемой генерации, ничего не строится в Украине в последнее время. Вскоре, через 5-6 лет, будут выводиться гигаваттные атомные блоки. Чем они будут замещаться? Наши дети и внуки будут импортную электроэнергию покупать?", – спрашивает старший банкир департамента электроэнергии ЕБРР Ольга Еремина.

А это уже прямой вопрос к Андрею Герусу, считают эксперты. По их мнению, руководитель парламентского энергетического комитета из-за изменений в законодательстве добился возобновления импорта в Украину электроэнергии из России. Специалисты отмечают, что киловатты из страны агрессора уже более двух недель снова идут в Украину. И аналитики считают, что это не совпадение. Андрей Герус, подчеркивают эксперты, является также инициатором предложения снизить те же "зеленые" тарифы задним числом.

"Я не хочу быть адвокатом дьявола", – говорит председатель комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

Теперь чиновник оправдывается, и наконец, меняет свое мнение.

"Информация принята, информация понятна. Никаких внезапных законопроектов на этой неделе зарегистрировано не будет. Или на следующей неделе, тоже зарегистрировано не будет. Я думаю, это хорошая новость, поэтому давайте с этим и будем жить", – заявил председатель комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

Инвесторы надеются, что зеленая энергетика действительно будет жить, а не выживать, выжимая из зеркальных панелей и огромных лопастей мизерные киловатты.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым конструктивный диалог с компаниями, которые инвестируют в отечественный сектор производства электроэнергии из возобновляемых источников. Об этом он заявил во время пресс-марафона 10 октября.

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