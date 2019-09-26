Эксперты заявляют, что убытки "Центрэнерго" ложатся на плечи украинцев

При этом стоимость государственного актива, который должен быть выставлен на приватизацию, стремительно падает, уверены специалисты

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Экономисты подсчитали: ежегодно из карманов граждан Украины идет минимум по 60 гривен на возмещение убытков, которые принесла государству компания "Центрэнерго", приносившая в свое время немалые прибыли. Эксперты утверждают – убытки на два миллиарда гривен вынуждены оплачивать украинцы.

Кто зарабатывает на украинских гражданах, и как это прекратить? Выясняли корреспонденты "Сегодня".

"Центрэнерго" – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. В прошлом году была даже прибыльной. Приносила в госбюджет миллионы. Но в последние полгода, говорят наблюдатели, что-то пошло не так.

"Данное предприятие принесло убытков почти два миллиарда гривен. Это значит, что с каждого украинца получат по 60 гривен. И каждый день эта дыра растет. С каждого собрать по 60 гривен. Якобы и украинец не почувствует, но и себе два миллиарда заработать можно", – говорит президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

Кто же зарабатывает на гражданах Украины?

В июне временно исполняющим обязанности гендиректора "Центрэнерго" стал Владимир Потапенко.

"Потапенко управляется Уваровым, а через Уварова осуществляется связь с Коломойским", – говорит председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Но как всего за несколько месяцев все деньги исчезли? Схема настолько примитивна, говорят эксперты, что многие откровенно удивляются: а что, так можно?

"Центрэнерго" – предприятие, которое закупает уголь и перерабатывает его на электроэнергию. А так называемые готовые киловатты – продает. И ребенку ясно, обращают внимание специалисты, что чем дешевле уголь, и чем дороже электроэнергия, тем большая прибыль. Если же сделать наоборот: приобрести дорогой уголь, а киловатты продать за бесценок – компания обанкротится.

Кажется, именно это и произошло, заявляют наблюдатели. Северный апелляционный хозяйственный суд возобновил процедуру банкротства "Центрэнерго". Но растратить государственные деньги – это еще не означает заработать, скажут многие. Да, но деньги "Центрэнерго" пошли на закупку дорогостоящего угля, как утверждают эксперты – у карманной компании "Нафта-форс", а дешевый свет, по их данным, засиял для ферросплавных заводов группы "Приват". Прибыль, подсчитали специалисты – двойная.

"Фактически речь идет о коррупции. В нашем государстве только у одного человека завершилась эпоха бедности – это господин Коломойский", – говорит экономический эксперт Борис Кушнирук.

Между тем стоимость государственного актива, который должен быть выставлен на приватизацию, стремительно падает.

"Сначала, мы помним, цена на "Центрэнерго" составила более 400 млн. долл., затем ее снизили до 250 млн., а после таких действий она может стоить 0,01 млн. Когда потом приватизация будет объявлена, ​​компанию купят за долги, за копейку, за одну гривну", – говорит член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Но не все так безнадежно. Спасти "Центрэнерго", говорят эксперты, могут стражи порядка, если в Национальном антикоррупционном бюро подтвердят преступность схемы и заставят ее авторов вернуть государству ущерб.

А у "Центрэнерго", утверждают специалисты, появится шанс получить новое руководство с незапятнанной репутацией, которое вернет не только статус энергетического монстра, но и его инвестиционную привлекательность.

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что через предприятия, связанные с Игорем Коломойским, российский уголь поставляется на госкомпанию "Центрэнерго" по цене выше "Роттердам+".

Также сообщалось, что эксперты развенчали мифы вокруг "Роттердам+". Специалисты отмечают, что формула ценообразования была справедливой и спасла государственную угольную отрасль от разорения:

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