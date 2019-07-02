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Эксплуатацию ГТС Украины передали новой компании

2 июля, 11:33

"Укратрансгаз" сделал еще один шаг к отделению функции транспортировки газа от его добычи и продажи

Фото: AFP

Государственная компания "Укртрансгаз" передала функцию технической эксплуатации газотранспортной системы (ГТС) Украины своей дочерней компании. С 1 июля за работу ГТС отвечает специально учрежденная для этого компания "Оператор ГТС Украины", 100% акций которой принадлежит "Укртрансгазу". Об этом сообщила пресс-служба госкомпании в Facebook.

"Это последовательный шаг в реализации проекта по подготовке к юридическому и операционному отделению функции транспортировки газа от его добычи и продажи — анбандлингу. Юридическое отделение оператора ГТС является необходимым условием для сертификации независимого оператора, привлечения международного партнера и сохранения транзита газа по территории Украины", – отметили в "Укртрансгазе".

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Как сообщалось, на данный момент "Нафтогаз Украины", которому принадлежит "Укртрансгаз", является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны. Украина проводят анбандлинг (отделение от "Нафтогаза" деятельности по транспортировке природного газа), чтобы выполнить взятые на себя обязательства по Третьему энергетическому пакету Европейского энергосообщества.

Напомним, Кабинет министров утвердил модель анбандлинга OU (ownership unbundling) вопреки позиции руководства "Нафтогаза Украины", которое настаивало на модели ISO (independent system operator).

Предложенная Кабмином модель предполагает вывод как оператора, так и самой ГТС за пределы группы "Нафтогаза", а ISO предусматривает сохранение ГТС в "Нафтогазе", тогда как оператор передается независимому органу или стороне. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что проведение анбандлинга по требованию Кабмина содержит риски проигрыша "Газпрому" в новом арбитраже.

Также с 1 марта 2019 года в Украине режим суточной балансировки на рынке газа. До этого переход откладывали сначала с 1 августа на 1 октября, а затем – на 1 декабря 2018 года.

Балансирование газовой системы – это установление и устранение разницы между объемами газа, которые поступили в систему через точки входа и были отобраны через точки выхода. Балансирование проводится адресно – с учетом данных потребления всех поставщиков и потребителей газа.


Видео: Нафтогаз Украины / Facebook

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Тег ГТС, оператор, Укртрансгаз, отделение, анбандлинг

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