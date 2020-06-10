Экспорт газа из России в Европу оказался на грани убыточности

Российский "Газпром", который столкнулся с проблемами из-за коронакризиса, продолжает испытывать трудности из-за низких цен на газ. Так, по данным ФТС России, средняя цена экспорта газа "Газпрома" в апреле 2020 года снизилась к марту 2020 года еще на 13% – до 109 долларов за тысячу кубометров.

Эта цена все ближе к цене безубыточности поставок российского газа в Европу. По подсчетам экспертов, рентабельный уровень экспорта для "Газпрома" находится на уровне 100 долларов за тысячу кубометров:

13 долларов – себестоимость добычи;

14 долларов – налог на добычу полезных ископаемых;

27 долларов – транспортировка по России;

минимум 20 долларов – транспортировка до целевых рынков Европы.

Итого свыше 70 долларов, а затем надо добавить таможенную пошлину в 30%.

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Для сравнения, в январе 2020 года средняя цена по экспортному портфелю "Газпрома" была 162 доллара, в феврале – 143 доллара, а в марте – 125 долларов.

Ранее "Газпром" уже признал, что впервые в истории ушел в убыток по итогам отопительного сезона. При этом аналитики российского "ВТБ Капитал" считают, что нынешние цены на газ в Европе уже "намного ниже безубыточности любого поставщика газа, включая "Газпром".

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, как падение цен на газ ударило по российскому "Газпрому", и чем сложившаяся ситуация выгодна Украине:

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