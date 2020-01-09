Экспорт мяса птицы и яиц: стало известно, сколько продукции Украина поставит в ЕС

В прошлом году Украине увеличили квоту на беспошлинный экспорт в страны ЕС

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В январе-марте 2020 года Украина сможет использовать квоты на беспошлинный экспорт в страны Евросоюза 5 тыс. тонн курятины и 750 тонн яиц. Об этом свидетельствуют данные на сайте Еврокомиссии.

Также сообщается, что в следующем квартале (апрель-июнь) украинские экспортеры получат квоты на 5 тыс. тонн курятины и 1,2 тыс. тонн яиц.

Евросоюз в 2020 году увеличил квоты на ввоз украинских товаров животноводства: курятины – с 19,2 тыс. тонн до 20 тыс. тонн, яиц – с 2,7 тыс. тонн до 3 тыс. тонн.

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Ранее Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Европейским Союзом об увеличении квот на беспошлинный экспорт мяса птицы из Украины, согласно которому общий размер квоты до 2021 года составит 70 тыс. тонн.

Сайт "Сегодня" сообщал о том, что Украина согласовала ветеринарные сертификаты на экспорт яиц и яичных продуктов в Северную Македонию.

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Также мы писали о том, что в июне 2019 года Украина согласовала документы на экспорт мяса птицы и говядины, молока и молочных продуктов, столовых яиц и яичных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, а также переработанных пищевых продуктов в Катар.

По итогам 2017 года Украина вошла в ТОП-10 крупнейших мировых производителей яиц.

Помимо этого, сайт "Сегодня" сообщал о том, что за 11 месяцев 2019 года Украина экспортировала 375,1 тыс. тонн мяса и съедобных субпродуктов птицы, что уже на 23% превышает аналогичный период 2018 года (303,89 тыс. тонн). Крупнейшими покупателями мяса птицы выступили Нидерланды, Словакия и Саудовская Аравия.

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