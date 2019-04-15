Экспорт украинских зерновых достиг 40 миллионов тонн

Больше половины экспорта приходится на поставки кукурузы

Фото: Pixabay

Украина с начала маркетингового года (МГ, июль 2018 – июнь 2019) экспортировала 40 млн тонн зерновых, что на 21,2% больше, чем на этот период годом ранее (33 млн тонн).

Об этом 15 апреля информирует пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По данным ведомства, экспорт пшеницы превысил 13,7 млн тонн (годом ранее 14,8 млн тонн), из которой продовольственной – почти 9 млн тонн, а фуражной – 4,8 млн тонн. Экспорт ячменя составил более 3,2 млн тонн (годом ранее 4 млн тонн). Таким образом, украинские аграрии уменьшили поставки пшеницы и ячменя на внешние рынки.

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При этом экспорт кукурузы с начала МГ увеличился до 22 млн тонн, тогда как годом ранее был почти 13,5 млн тонн. Показатель вырос почти на 63%.

Напомним, заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

Фото: Сегодня

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