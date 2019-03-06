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Экспорт украинских зерновых: появились последние данные

Сегодня, 17:27

Больше всего украинские аграрии отправили на экспорт кукурузы

Фото: Pixabay
Экспорт украинских зерновых: появились последние данные //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fe4/0be/5c7fe40be8f9b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fe4/0be/5c7fe40be8f9b.jpg Экономика Больше всего украинские аграрии отправили на экспорт кукурузы

Украинские аграрии с начала 2018–2019 маркетингового года (МГ) по состоянию на 6 марта экспортировали 33,3 млн тонн зерновых. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

По данным Министерства, на экспорт отправлено 12,7 млн тонн пшеницы, 3,3 млн тонн ячменя и 16,8 млн тонн кукурузы.

За указанный период украинские аграрии поставили на внешние рынки 178 тыс. тонн пшеничной муки.

Напомним, в Украине текущий маркетинговый год для зерновых культур начался 1 июля 2018 года и завершится 30 июня 2019-го.

14 февраля Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила, что Украина с начала МГ экспортировала более 30 млн тонн зерновых культур, тогда как за аналогичный период прошлого маркетингового года – почти 25,7 млн тонн.

Только за январь 2019 года Украина поставила на внешние рынки 3,38 млн тонн кукурузы на 537,62 млн долларов.

Несмотря на то, что по итогам 2018 года экспорт украинских зерновых сократился до 41,7 млн тонн, украинские аграрии заработали на нем рекордную сумму – 7,2 млрд долларов.

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Тег экспорт, кукуруза, пшеница, Минагропрод, зерновые

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Источник:

УНИАН

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