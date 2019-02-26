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Экспорт украинского зерна: озвучен новый прогноз

Сегодня, 14:25

В Минагрополитики заявили, что Украина – один из ключевых игроков зернового рынка

Фото: Pixabay
Экспорт украинского зерна: озвучен новый прогноз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/52e/fe5/5c752efe59413.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/52e/fe5/5c752efe59413.jpg Экономика В Минагрополитики заявили, что Украина – один из ключевых игроков зернового рынка

Экспорт украинских зерновых в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, июль 2018 – июнь 2019) ожидается на уровне 49 млн тонн.

Об этом заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Елена Ковалева в ходе Форума быстрого реагирования AMIS в Женеве (Швейцария) 25 февраля, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

"Важным является открытый диалог и обмен информацией между ключевыми игроками зернового рынка. Украина, в свою очередь, остается стабильным, надежным партнером и экспортером сельскохозяйственной продукции", – сказала она.

По словам Ковалевой, Украина, как один из ключевых игроков зернового рынка, придает большое значение устойчивому и предсказуемому развитию аграрного сектора, а также согласованной политике на международном рынке сельскохозяйственной и пищевой продукции.

В Минагрополитики добавили, что в Женеве обсуждались краткосрочные перспективы и пятилетние прогнозы развития мирового рынка зерна.

Ранее в Министерстве сообщали, что с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года Украина экспортировала 39,4 млн тонн зерновых культур.

По данным Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на 15 февраля 2019 года, Украина с начала маркетингового года экспортировала более 30 млн тонн зерновых культур, тогда как за аналогичный период прошлого МГ – почти 25,7 млн тонн.  

В Минагрополитики в декабре прогнозировали, что экспорт зерновых в 2018-2019 МГ составит 47,2 млн тонн.

Урожай зерновых в Украине по итогам прошлого года превысил исторический максимум 2016 года:

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Тег зерно, экспорт, Минагропрод, зерновые

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