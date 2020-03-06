Экспорт украинской сельхозпродукции в ЕС может заметно снизиться: детали

Осенью Европа вводит запрет на продажу продукции, в которой содержатся даже минимальные следы хлорпирифоса

Новые требования Европейского Союза, на рынки которого Украина в прошлом году поставила продукции на 7,3 млрд евро, по использованию инсектицидов в производстве сельскохозяйственной и пищевой продукции вступят в силу в октябре 2020 года. Об этом рассказали в пресс-службе Европейской Бизнес Ассоциации.

ЕС снизил максимально допустимый уровень остатков хлорпирифоса и хлорпирифос-метила.

"Начиная с октября 2020 года, будет запрещен ввоз в страны ЕС сельскохозяйственной продукции, содержащей остатки этих веществ более 0,01 мг/кг. Данный показатель является чрезвычайно низким, что может значительно усложнить ввоз в ЕС продукции, при производстве и хранении которой применялись данные вещества", – сообщили в пресс-службе.

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Новые нормы будут применяться как к продуктам питания, произведенным в ЕС, так и к импортной продукции.

Хлорпирифос и хлорпирифос-метил – это инсектициды, которые используются для борьбы с насекомыми-вредителями и обработки складов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в январе 2020 года украинские компании значительно нарастили экспорт сельхозпродукции и продукции пищевой промышленности на 14,3%, реализовав продукции на 2 млрд долларов.

Кроме того, мы рассказывали о том, что наша страна по результатам 2019 года стала главным мировым экспортером подсолнечного масла и шрота.

Более того, в Минэкономике заявили о том, что Украина уже кормит Европу, и перечислили продукцию с высокой добавленной стоимостью, которую украинские компании поставляют в ЕС.

А новости "Сегодня" подготовили сюжет о том, как Украина зарабатывает на экспорте подсолнечного масла, за которое в США готовы платить по шесть долларов за литр:

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