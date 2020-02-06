Экспортеры нефти отреагировали на коронавирус: цены пошли вверх

Фото: REUTERS/Nick Oxford

Технический комитет союза стран-экспортеров ОПЕК+ рекомендовал странам-участницам снизить добычу нефти еще на 600 тысяч баррелей в сутки, чтобы сгладить последствия вспышки уханьского коронавируса, рассказал Bloomberg один из участников заседания.

Теперь эту рекомендацию рассмотрит министерский комитет ОПЕК+ (JMMC), который уже может решить порекомендовать это всем министрам для принятия окончательного решения. Должно быть принято решение, будет ли созываться внеочередная встреча министров всех стран-участниц соглашения либо только министров мониторингового комитета, который возглавляют лидеры союза – Россия и Саудовская Аравия.

Технический комитет по мониторингу достигнутых договоренностей о сокращении добычи экстренно собрался на два дня, чтобы обсудить влияние вспышки новой инфекции на рынок нефти. Из-за опасений инвесторов о спаде спроса в Китае на энергоносители котировки нефти обрушились.

Реклама

Но теперь на данных о заседании комитета цены на нефть возобновили рост. Так, стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:12 по киевскому времени составила 55,51 доллара за баррель, что на 0,23 доллара выше цены на закрытие предыдущей сессии.

В тренде Коронавирус уже ударил по украинскому бизнесу: названы проблемы

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,76 доллара – до 51,28 доллара за баррель.

Напомним, китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 25 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама