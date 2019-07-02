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Экспортеры нефти приняли окончательное решение по глобальной сделке

2 июля, 15:04

Сделка о сокращении добычи в рамках ОПЕК+, работавшая с начала 2019 года, истекла 30 июня

Фото: AFP

Министры ОПЕК+ завершили встречу, подписав соглашение о продлении сокращения добычи нефти на девять месяцев. Об этом сообщил глава минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев, покидая секретариат ОПЕК.

"ОПЕК+ закончилось", - сказал он журналистам, добавив, что министры продолжают обсуждать внутренние вопросы.

Кроме того, министры ОПЕК+ подписали хартию о долгосрочном сотрудничестве.

Сделка о сокращении добычи в рамках ОПЕК+, работавшая с начала 2019 года, истекла 30 июня. Обсуждение ее будущего началось еще в марте, но консенсуса не удавалось достичь, так как Россия сохраняла молчание относительно возможности продления. Мнение РФ стало известно только за день до встречи.

Заявление о необходимости продления договоренностей сделал российский лидер Владимир Путин на саммите G20 в Осаке 29 июня. После переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях "двадцатки" он озвучил и предпочтительный срок продления (от 6 до 9 месяцев), и объемы (сохранение прежних квот). На этом фоне выросли мировые цены на нефть.

Позднее в Вене выяснилось, что мнения о необходимости продления квот придерживается и большинство из 24 стран-участниц. Наиболее обсуждаемым стал вариант пролонгации на девять месяцев. Как объяснял саудовский министр энергетики Халед аль-Фалех, поддержание ограничений позволит стабилизировать рынок нефти уже к декабрю. Но поскольку зимой спрос на нефть сезонно снижается, целесообразно сохранять квоты по март включительно, говорил он.

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Следующая министерская встреча ОПЕК состоится 5 декабря в Вене.

Напомним, в декабре 2018 года члены ОПЕК и государства, которые не входят в картель, пришли к заключению о снижении объемов добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки – 800 тыс. приходится на страны ОПЕК и 400 на все остальные. Таким образом, каждая страна ОПЕК обязалась уменьшить нефтедобычу на 3%. Сделка призвана  не допустить обвала мировых цен на нефть.

Ранее мы рассказывали о том, как добывают нефть в Украине:

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Тег нефть, ОПЕК, квоты, сделка

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Источник:

ТАСС

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