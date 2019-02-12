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Экспортеры нефти рекордно урезали добычу – ОПЕК

Вчера, 15:50

Сильнее всего производство черного золота сократилось в Саудовской Аравии

Фото: AFP
Экспортеры нефти рекордно урезали добычу – ОПЕК //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bea/56c/5c5bea56c59f4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bea/56c/5c5bea56c59f4.jpg Экономика Сильнее всего производство черного золота сократилось в Саудовской Аравии

Страны ОПЕК в январе снизили суточную добычу нефти на рекордные 797 тыс. баррелей, до 30,8 млн баррелей, в основном за счет Саудовской Аравии и ОАЭ. Такие данные содержаться в февральском отчете организации. При этом 100-процентного исполнения декабрьских договоренностей страны-экспортеры нефти не достигли.

По данным вторичных источников ОПЕК, добыча Саудовской Аравии в январе упала на 350 тыс. баррелей в сутки — до 10,2 млн баррелей. На 146 тыс. баррелей снизилась среднесуточная добыча в ОАЭ и достигла 3,1 млн баррелей, на 90 тыс. баррелей сократился показатель у Кувейта — до 2,7 млн баррелей в сутки. При этом сама Саудовская Аравия уведомила ОПЕК о том, что ее январская добыча снизилась на 400 тыс. баррелей в сутки.

ОПЕК и другие страны — производители нефти, не входящие в картель, в декабре 2018 года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Согласно этому решению, страны ОПЕК, участвующие в соглашении, должны снизить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки — до 25,94 млн баррелей. В январе, как следует из отчета, эти страны снизили добычу только на 698 тыс. баррелей в сутки — до 26,05 млн баррелей. Таким образом, уровень исполнения сделки странами ОПЕК в январе составил 86. Венесуэла, Ливия и Иран освобождены от сокращения добычи.

Иран, который находится под санкциями США, нацеленными на снижение его нефтяного экспорта до нуля, в январе почти не потерял в добыче. По данным вторичных источников ОПЕК, его добыча снизилась всего на 4 тыс. баррелей в сутки — до 2,75 млн барреле. Также добыча снижалась в Венесуэле — на 59 тыс. баррелей в сутки, до 1,1 млн баррелей, и в Ливии — на 52 тыс. баррелей в сутки, до 895 тыс. баррелей.

При этом банковские аналитики Уолл-стрит резко ухудшили прогноз цены на нефть в 2019 году.

 

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Тег нефть, ОПЕК, добыча нефти, ОПЕК

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Источник:

ТАСС

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