Экспортеры нефти заключили новую сделку, но есть условие

На фоне мрачных прогнозов для рынка нефти страны ОПЕК+ по итогам переговоров подтвердили намерение снизить нефтедобычу в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки. До конца года корректировка нефтедобычи ОПЕК+ составит 8 млн б/с, и далее, до 30 апреля 2022 года, – 6 млн б/с.

Решение, подписанное 10 апреля, будет действовать до 30 апреля 2022 года, возможное продление соглашения будет обсуждаться в декабре 2021 года. Однако эти договоренности будут действовать при согласии Мексики. Ранее сообщалось, что министр энергетики Мексики не согласилась с такими сокращениями и покинула заседание ОПЕК+, длившееся 11 часов.

"Соглашение зависит от согласия Мексики, включая добровольную корректировку в прилагаемых таблицах", – подчеркивается в коммюнике.

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В случае реализации соглашения, Россия и Саудовская Аравия должны будут добывать в мае-июне 8,5 млн б/с. С июля по декабрь Россия и Саудовская Аравия смогут добывать 8,99 млн б/с, далее – по 9,495 млн б/с. 2018, за исключением Саудовской Аравии и России, база отсчета для которых станет 11 млн б/с.

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Следующее заседание ОПЕК+ назначено на 10 июня в формате вебинара, чтобы определить дальнейшие действия, необходимые для балансировки рынка. Соблюдение соглашение будет мониториться на основании данных по добыче нефти на основе информации из вторичных источников, в соответствии с методологией, применяемой для стран-членов ОПЕК.

Ранее свои опасения на встрече ОПЕК+ выразил министр энергетики России Александр Новак, который рассказал, что спрос на нефть во всем мире уже уменьшился на 10-15 млн баррелей в сутки и имеет тенденцию к дальнейшему падению. Сайт "Сегодня" писал о том, как Россия обрушила цены, зачем саудиты этому способствовали, почему США это "проспали" и чем все закончится. При этом снижение цен на нефть привело к падению и на рынке газа. Ранее новости "Сегодня" выясняли, как обвал газовых цен играет на руку Украине:

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