Экспортно-кредитное агентство не работает: названы причины

В Минэкономики надеются, что страховать отечественного производителя ЭКА сможет в 2020 году

/ Фото: AFP

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Агентство по поддержке кредитования экспорта, или Экспортно-кредитное агентство (ЭКА), по факту так и не заработало в 2019 году, несмотря на то, что этот инструмент поддержки находят эффективным и власти Украины, и сами экспортеры.

"Это очень классный инструмент. Но сейчас это такой себе "музей Ленина", – шутит заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Тарас Качка.

В министерстве объясняют очередную отсрочку запуска двумя причинами – отсутствием соответствующей законодательной базы и дефицитом клиентов.

"На сегодня у экспортно-кредитного агентства нет ни одного клиента. Они имеют 200 млн грн, штат людей и ни одного клиента <…> Я хочу, чтобы оно было действенным, но агентство по своей сути с тем законодательством, которое есть, не может работать. Потому что они не могут предоставлять эти услуги. Первая проблема – нужно менять законодательство", – сказал Качка.

По его мнению, от такого инструмента поддержки украинских экспортеров отказываться не стоит, но в ввиду отсутствия интереса со стороны производителей, наполнять его средствами нет смысла.

"Если в следующем году мы сможем модифицировать ЭКА с изменениями в законодательство, с нормальным диалогом между этим агентством и реальными производителями, которым нужно это агентство, тогда я подам запрос в бюджет относительно увеличения этих средств. До этого я считаю это абсолютным идиотизмом", – отметил он.

Подробнее о поддержке отечественного экспортера можно почитать в статье "Торговые войны и кризис Еврозоны: названы вызовы и шансы для Украины"

Напомним, профильный закон Верховная рада утвердила еще в конце 2016 года. В 2018 году Кабмин утвердил необходимые учредительные документы. Запустить ЭКА планировали еще в 2018 году, однако этого не произошло.

Ранее в Минэкономразвития сообщали, что агентство будет заниматься страхованием, перестрахованием и предоставлением гарантий по договорам, обеспечивающим развитие экспорта. Оно также будет участвовать в выполнении программ частичной компенсации процентной ставки по экспортным кредитам и предоставлять консультации экспортерам.

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