Экспортно-кредитное агентство поможет завоевать мировые рынки – Гройсман

Вчера, 12:13

Бюджет агентства должны наполнять международные финансовые организации, а переговоры начнутся уже с февраля 2018 года


В Украине должно появится Экспортно-кредитное агентство (ЭКА), которое призвано помочь украинским компаниям выходить на рынки других стран и увеличивать объемы производства. Об этом 22 декабря заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время специального совещания с руководством министерства экономики, народными депутатами и экспертами.

Бюджет агентства должны наполнять международные финансовые организации, а переговоры начнутся уже с февраля 2018 года.

"Возьмите 2-3-4 серьезных производителя – и давайте начнем. Мы сегодня боремся за рынки мировые, и поэтому должны быть конкурентными с точки зрения поддержки ресурсной базы", – заявил глава правительства.

Напомним, Фонд поддержки инноваций в 2018 году составит 50 млн грн, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы создаем в бюджете Фонд поддержки инноваций, который будет сейчас составлять уже 50 млн грн, так как мы хотим обеспечить поддержку всех инновационных решений, которые сейчас продуцируют украинцы", – заявил премьер-министр.

Ранее, говоря о Фонде поддержки инноваций, первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив отметил, что поддержка стратегического развития будет осуществляться по семи направлениям, среди которых: энергетика и агропромышленность, авиа-, судо- и ракетостроение, нанотехнологии и робототехника, медицина и фармацевтика, охрана окружающей среды.

А летом 2017 года Гройсман поддержал предложение Украинской Ассоциации венчурного и частного капитала (UVCA) создать "фонд фондов" для поддержки украинских стартапов на условиях государственно-частного партнерства.
торговля, экспорт, Гройсман, Экспортно-кредитное агентство, ЭКА

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Источник:

"Сегодня"

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