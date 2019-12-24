Эксруководству "Дельта Банка" объявили подозрения в хищении 4,4 миллиардов гривен

Дельта банк ликвидировали в 2015 году

/ Фото: Flickr

23 декабря правоохранители объявили подозрения бывшему руководству правления АО "Дельта Банк" в хищении 4,4 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Подозрения были объявлены бывшему председателю совета директоров АО "Дельта Банк", заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса АО "Дельта Банк" и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью.

"Должностные лица АО "Дельта Банк" незаконно выводили денежные активы в особо крупных размерах. Они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных операций за пределы территории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний", – говорится в сообщении.

В полиции также сообщили, что должностные лица АО "Дельта Банк" для прикрытия незаконной деятельности несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили ложные сведения в автоматизированную банковскую систему.

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"Такие действия стали основанием для признания АО "Дельта Банк" неплатежеспособным и введения временной администрации", - напомнили в полиции.

Судебно-экономические экспертизы подтвердили убытки в размере 4,4 млрд грн.

Сейчас проверяется возможная причастность и других должностных лиц и владельцев АО "Дельта Банк" к такой противоправной деятельности.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц проводит ликвидацию "Дельта Банка" с октября 2015 года. Банк работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Его основными акционерами были бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США).

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что ГПУ вручила руководству "Дельта Банка" подозрения в хищении 1,7 млрд грн гривен.

Напомним, в 2016 году стало известно, что прокуратура установила: в течение 2013-2015 годов работники "Дельта Банка" завладели средствами финучреждения путем осуществления фиктивных кредитных операций с использованием счетов более 60 тысяч клиентов.

Новости "Сегодня" писали, что в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление фонда, – Госзембанка, "Эрдэ Банка", банка "Таврика" и "Классикбанка".



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